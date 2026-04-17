Người cao tuổi ăn trứng vào buổi sáng: 4 cải thiện rõ rệt về sức khỏe và trí não

Giá trị dinh dưỡng của trứng là không thể phủ nhận. Một quả trứng thông thường chứa khoảng 6 đến 8 gram protein cùng vitamin A, vitamin D, vitamin B12, axit folic, sắt, selen. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong cơ thể người cao tuổi.

Hỗ trợ sức mạnh cơ bắp và xương chắc khoẻ

Hiệu quả hấp thụ protein trong cơ thể người cao tuổi có thể giảm sút theo tuổi tác, nhưng việc duy trì một lượng protein hợp lý có thể giúp duy trì khối lượng cơ và sức khỏe xương.

Theo trang Aboluowang, kết quả từ một nghiên cứu đối với người cao tuổi trên 70 cho thấy, những người ăn một quả trứng mỗi sáng trong 3 tháng liên tiếp đã thấy sức mạnh cơ bắp trung bình tăng khoảng 12%, cùng với sự cải thiện về sức bền và khả năng vận động.

Điều này cho thấy trứng không chỉ giúp no bụng, mà dưỡng chất trong trứng có thể được cơ thể người cao tuổi hấp thụ và sử dụng trực tiếp, từ đó hỗ trợ cải thiện chức năng cơ thể.

Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

Protein chất lượng cao và lecithin trong trứng có thể giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Mặc dù nhiều người lo ngại rằng trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ trứng với lượng vừa phải mỗi ngày không làm tăng đáng kể mức lipid trong máu.

Một nghiên cứu từ cuộc khảo sát dinh dưỡng cho người cao tuổi tại Mỹ ghi nhận rằng, những người ăn một quả trứng mỗi ngày có mức HDL (cholesterol tốt) tăng lên, trong khi mức LDL (cholesterol xấu) không thay đổi đáng kể, và nguy cơ mắc bệnh tim mạch tổng thể không gia tăng.

Cải thiện hệ tiêu hoá, bổ sung năng lượng

Khả năng tiêu hóa và hấp thụ của người cao tuổi thường giảm so với người trẻ. Tuy nhiên, protein và chất béo trong trứng có tỷ lệ hợp lý, giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa mà không gây áp lực quá lớn, đồng thời cung cấp đủ năng lượng, giúp người cao tuổi cảm thấy tỉnh táo và có tinh thần tốt hơn. Đặc biệt, đối với những người cao tuổi gặp phải tình trạng ăn không ngon miệng vào buổi sáng hoặc cảm thấy mệt mỏi, việc ăn một quả trứng mỗi ngày có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này.

Hỗ trợ làm chậm suy giảm nhận thức

Gần đây, một nghiên cứu về chức năng nhận thức ở người cao tuổi trên 65 tuổi cho thấy, người ăn một quả trứng vào bữa sáng mỗi ngày trong suốt 6 tháng có điểm số trung bình trong các bài kiểm tra trí nhớ ngắn hạn và khả năng chú ý cao hơn khoảng 8% so với những người không ăn trứng. Mặc dù sự cải thiện này không phải là rất lớn, nhưng đối với người cao tuổi, đây có thể là một sự cải thiện đáng kể giúp hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Việc ăn một quả trứng vào mỗi sáng, kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện hợp lý, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người cao tuổi. Đây là một thói quen đơn giản, ít tốn kém nhưng có tác dụng lâu dài.