Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn trứng gà vào bữa sáng trong 30 ngày?

(VTC News) -

Trứng là loại thực phẩm quen thuộc có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa leucine - axit amin thiết yếu giúp hỗ trợ và duy trì khối cơ, cùng các dưỡng chất quan trọng như vitamin D, axit béo omega-3 và choline, trứng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể của bạn.

Trứng là loại thực phẩm quen thuộc có giá trị dinh dưỡng cao (Ảnh: Getty Images)

Giá trị dinh dưỡng của trứng

Một quả trứng gà chứa khoảng 7gram protein và lượng lớn vi chất dinh dưỡng như magiê, kali, canxi, đồng, sắt, mangan, kẽm, choline. Ngoài ra, trứng gà còn rất giàu vitamin nhóm B, vitamin A, E và K, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, hỗ trợ giấc ngủ, thậm chí đạt được cả tác dụng chăm sóc tóc và bảo vệ mắt.

Việc thay thế một loại protein đắt tiền bằng trứng mỗi ngày không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giảm lãng phí thực phẩm.

Điều gì xảy ra khi ăn trứng gà vào bữa sáng 30 ngày?

Theo Eatingwell, dưới đây là những thay đổ của cơ thể bạn khi ăn trứng mỗi ngày.

Giúp bạn cảm thấy no lâu

Trứng có kích thước nhỏ bé nhưng lại chứa đựng nguồn dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp các dưỡng chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D và choline – những chất thiết yếu giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Thêm vào đó, sự kết hợp giữa protein và chất béo lành mạnh giúp trứng có “sức bền” tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Tóc và da khỏe đẹp hơn

Trứng là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin nhóm B, bao gồm B2, B5 và B12. Những dưỡng chất này đóng nhiều vai trò trong cơ thể, bao gồm việc duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh. Trứng cũng giàu các axit amin như methionine, giúp cải thiện độ đàn hồi của da cũng như độ chắc khỏe của tóc và móng tay.

Trí óc minh mẫn hơn

Vi chất choline trong trứng đóng vai trò mật thiết đối với trí nhớ, tâm trạng, khả năng kiểm soát cơ bắp và chức năng hệ thần kinh nói chung. Do đó, việc thiếu hụt chất này có thể khiến bạn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Một quả trứng cung cấp khoảng 6% nhu cầu choline hàng ngày, giúp hỗ trợ một bộ não khỏe mạnh.

Thị lực tốt hơn

Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Nghiên cứu cho thấy chúng thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng (AMD).

Xương chắc khỏe

Một trong những chức năng quan trọng nhất của vitamin D là duy trì xương chắc khỏe bằng cách tăng cường hấp thụ canxi. Một quả trứng cung cấp 6% nhu cầu vitamin D hàng ngày, vì vậy thêm một quả trứng vào khẩu phần mỗi ngày sẽ mang lại lợi ích lớn cho xương.

Trứng có an toàn cho tất cả mọi người?

Trứng là thực phẩm an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền sử dị ứng với trứng, bạn cần tránh tuyệt đối loại thực phẩm này.

Để bảo vệ sức khỏe, trứng nên được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Bởi vì, việc dùng trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy.