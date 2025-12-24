Loại hạt như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng, đi chợ thấy nhớ mua

(VTC News) -

Đậu tằm là một trong những loại đậu bổ dưỡng hàng đầu, với hàm lượng đạm cao, gấp khoảng 2 lần trứng gà. Nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội, đậu tằm còn được ví như “viên bổ não” tự nhiên, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đậu tằm là gì?

Đậu tằm tên khoa học là Vicia faba, thuộc họ Đậu, là cây thân thảo với lịch sử trồng trọt lâu đời, ước tính khoảng 5.000 năm. Loại đậu này nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải.

Quả đậu có lớp vỏ dày, phủ lông tơ; khi non có màu xanh, đến khi chín chuyển sang nâu đen. Mỗi quả dài khoảng 5 - 10cm, bên trong chứa từ 3 - 8 hạt.

Hạt đậu tằm có hình bầu dục hoặc tròn, đường kính khoảng 5- 10mm; một số hạt dẹt, dài 20- 25mm. Đậu tằm có vị ngọt nhẹ, bùi, dễ ăn nên rất được ưa chuộng trong ẩm thực.

Hạt đậu tằm rất bổ dưỡng.

Hạt đậu tằm chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể, đặc biệt là protein, chất xơ và vitamin nhóm B. Trong 100g đậu tằm khô có thể cung cấp: Năng lượng: khoảng 341 kcal; Carbohydrate: 58,29g; Protein: 26,12g; Chất béo: 1,53g; Chất xơ: 25g; Vitamin C: 1,4mg.

Ngoài ra, đậu tằm còn giàu vitamin nhóm B như vitamin B3, B9 (folate) cùng nhiều khoáng chất quan trọng gồm sắt, kali, canxi. Những dưỡng chất này đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng, tạo máu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Tác dụng của đậu tằm với sức khỏe

Thứ nhất, hỗ trợ cải thiện triệu chứng Parkinson. Đậu tằm chứa hợp chất Levodopa (L-dopa), khi vào cơ thể, L-dopa có thể chuyển hóa thành dopamine, chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho hoạt động của não, do đó có thể góp phần hỗ trợ giảm một số triệu chứng của bệnh Parkinson.

Thứ hai, giúp kiểm soát huyết áp. Đậu tằm là nguồn cung cấp dồi dào kali và magie, hai khoáng chất quan trọng giúp giãn mạch máu, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thứ ba, tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và protein phong phú, đậu tằm giúp duy trì hoạt động khỏe mạnh của các tế bào bạch cầu. Đây là “hàng rào” bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch.

Thứ tư, hỗ trợ giảm cân. Với lượng protein và chất xơ cao, đậu tằm giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Trung bình 100g đậu tằm cung cấp hơn 26g protein và 25g chất xơ, rất phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng lành mạnh.

Thứ năm, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Đậu tằm giàu vitamin B9, dưỡng chất đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Vitamin B9 cùng vitamin B12 tham gia vào quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, hỗ trợ sự phát triển não bộ và tủy sống của thai nhi.

Nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng, đậu tằm không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn là “trợ thủ” đắc lực cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày.