Ngôi sao Pháp gục ngã giữa trận, thốt lên đau đớn: 'Lưng tôi hỏng rồi'

(VTC News) -

Trong trận bán kết với Tây Ban Nha tại World Cup 2026 ngày 15/7, William Saliba tái phát chấn thương lưng, buộc phải rời sân ngay ở hiệp một. Đội tuyển Pháp tỏn thất nặng chỉ sau khoảng nửa giờ thi đấu. Theo nhà báo người Pháp Julien Laurens, sau khi ngã xuống sân, Saliba đã nói: "Lưng tôi hỏng rồi, lưng tôi hỏng rồi".

Đây không phải lần đầu Saliba gặp vấn đề ở lưng. Ở mùa giải 2022-2023, trung vệ người Pháp từng phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn cuối mùa vì chấn thương tương tự. Sự vắng mặt của anh được xem là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal đánh mất chức vô địch Ngoại Hạng Anh vào tay Manchester City.

Wiliam Saliba tái phát chấn thương trong trận bán kết với Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Gần ba năm sau, chấn thương cũ lại tái phát và cầu thủ 25 tuổi không thể tiếp tục thi đấu do quá đau. Trong phần lớn thời gian diễn ra World Cup 2026, Saliba cũng không thể tập luyện bình thường. Truyền thông Pháp nhiều lần đưa tin trung vệ này có thể sẽ phải phẫu thuật ngay sau khi đội tuyển Pháp kết thúc hành trình tại giải đấu.

Do tình trạng thể lực chưa đảm bảo, HLV Didier Deschamps từng để Saliba nghỉ ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Na Uy nhằm tránh làm chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Hai tuần trước, vị chiến lược gia người Pháp vẫn tỏ ra khá lạc quan về tình hình của học trò: "Saliba đang dần phục hồi. Đúng là cậu ấy chưa đạt 100% thể trạng, nhưng nếu đạt khoảng 99% thì cũng ổn rồi. Đây không phải chấn thương ảnh hưởng đến khả năng thi đấu hay khiến cậu ấy không thể chơi bóng tự nhiên như ở hai trận đầu tiên".

Tuy nhiên, ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha, Saliba đổ gục xuống sân ngay trước phút 30. Các đồng đội lập tức vây quanh trung vệ này vì đều hiểu anh đã phải vật lộn với chấn thương lưng suốt thời gian qua. Chỉ ít phút sau, Saliba buộc phải rời sân.

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Đây được xem là khởi đầu cho màn trình diễn đầy thất vọng của tuyển Pháp khi họ hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha và phải dừng bước ở bán kết với thất bại 0-2. Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cùng người hâm mộ Arsenal nhiều khả năng sẽ lo lắng khi mùa giải Ngoại hạng Anh mới đang đến gần.

Nếu Arsenal không thể có sự phục vụ của ngôi sao người Pháp ở giai đoạn đầu mùa giải mới, Gabriel Magalhaes có thể sẽ đá cặp với Cristhian Mosquera. Ngoài ra, Piero Hincapie và Riccardo Calafiori cũng là những phương án có thể xem xét.