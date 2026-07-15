Mbappe chê thẳng tuyển Pháp: Quá nhiều lỗi, không xứng tầm bán kết World Cup

(VTC News) -

Kylian Mbappe bày tỏ sự thất vọng sau khi đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026. Đội trưởng Les Bleus thừa nhận đội nhà mắc quá nhiều sai lầm, không thể gây sức ép hiệu quả và có màn trình diễn không tương xứng với một trận đấu ở vòng bốn đội mạnh nhất. Cá nhân Mbappe cũng thi đấu bế tắc và không tạo được ảnh hưởng đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong suốt trận đấu, Pháp không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Unai Simon. Các học trò của HLV Didier Deschamps gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát, tổ chức pressing thiếu đồng bộ và thường xuyên xử lý không tốt sau khi đoạt bóng.

"Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi, không biết làm thế nào để gây nguy hiểm cho Tây Ban Nha khi cần thiết. Việc thay đổi quyền kiểm soát trận đấu phụ thuộc vào Pháp và chúng tôi đã thất bại. Hệ quả là màn trình diễn không tốt", Mbappe nói với L'Equipe.

Mbappe không hài lòng với màn thể hiện của bản thân và đồng đội khi Pháp thua Tây ban Nha 0-2. (Ảnh: Reuters)

Theo tiền đạo sinh năm 1998, Pháp không gây đủ áp lực lên Fabian Ruiz và Rodri. Hai tiền vệ của Tây Ban Nha có nhiều thời gian xử lý bóng, qua đó giúp đội nhà duy trì thế trận và điều tiết nhịp độ theo ý muốn.

Tiền đạo sinh năm 1998 phân tích: "Fabian Ruiz và Rodri có thừa thời gian chơi bóng, Pháp thiếu phối hợp khi gây áp lực. Đáng ra chúng tôi nên tập trung vào các pha đấu tay đôi, khiến họ phải chạy theo mình. Ngay cả khi giành bóng ở phần sân đối phương, những pha khống chế bóng của đội tuyển Pháp không tương xứng với một trận bán kết World Cup.

Tôi không nghĩ Pháp đã chơi trận đấu như mình mong muốn, cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật, xét về màn trình diễn tổng thể mà chúng tôi thể hiện. Và khi tổng hợp tất cả những điều đó lại, kết quả là một thất bại. Tất nhiên, đó là một sự thất vọng lớn, nhưng nếu khách quan, chúng ta đã không làm tất cả những gì có thể để lọt vào chung kết".

Mbappe cho rằng Tây Ban Nha không tạo ra bất ngờ về cách tiếp cận. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, luân chuyển nhịp nhàng và chủ động điều tiết tốc độ trận đấu.

Pháp muốn gây sức ép ngay từ phần sân đối phương để hạn chế khả năng triển khai bóng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc pressing thiếu sự phối hợp khiến kế hoạch này không phát huy hiệu quả. Ngay cả khi đoạt được bóng ở vị trí thuận lợi, các cầu thủ Pháp cũng không tận dụng được cơ hội để tổ chức tấn công.

Mbappe khép lại trận đấu đáng thất vọng bằng tấm thẻ vàng ở cuối hiệp hai. Sau khi không thể giành quyền vào chung kết, ngôi sao Real Madrid hướng sự tập trung đến trận tranh hạng ba và kêu gọi các đồng đội nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Sau tất cả, Kylian Mbappe muốn hướng đến trận tranh hạng ba: "Tôi rất thất vọng, vào chung kết là giấc mơ và đó là cơ hội làm nên lịch sử. Giờ đây, tôi phải đối mặt với thất bại thôi. Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả hết sự thất vọng của cả đội và bản thân tôi. Nhưng giống như bất kì cầu thủ hàng đầu nào, dù nghe có vẻ hơi máy móc, chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần, nghỉ ngơi và tiếp tục tiến lên. Bởi vì bóng đá không chờ đợi ai, chúng ta phải học hỏi và bắt đầu lại để gạt bỏ thất bại này".