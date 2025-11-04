(VTC News) -

Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai nghệ sĩ Kiều Hưng thông báo tin buồn. Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin về lễ tưởng niệm và tiễn biệt sẽ được gia đình thông báo sau.

Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời ở Đức.

Nghệ sĩ Kiều Hưng (tên thật Kiều Tất Hưng), sinh năm 1937 tại Phú Xuyên, Hà Nội. Thời còn đi học, ông tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông trúng tuyển vào Đoàn Văn công Trung ương (sau là Đoàn Ca múa nhạc Trung ương).

Trong 6 năm hoạt động tại đoàn, Kiều Hưng thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ ở nhiều mặt trận. Giai đoạn đầu khi Mỹ ném bom miền Bắc, ông từng biểu diễn ở các đảo và trên nhiều trận địa. Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô (cũ) học âm nhạc, cùng khóa với NSND Trung Kiên và các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Trần Thu Hà.

Trong suốt sự nghiệp, nghệ sĩ Kiều Hưng đã thể hiện thành công hàng loạt ca khúc nổi tiếng, đi cùng năm tháng như: Rặng trâm bầu, Tình ca, Đường lên Tây Bắc, Bèo dạt mây trôi, Bài ca người thợ rừng, Bài ca trên núi, Bài ca Hà Nội…

Nghệ sĩ Kiều Hưng hát "Tiếng đàn bầu".

Năm 1995, nghệ sĩ Kiều Hưng cùng gia đình sang Đức định cư và thường xuyên tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng dành cho người Việt tại đây.

Đến năm 2008, ông gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bị liệt nửa người và mất trí nhớ do tai biến mạch máu não. Sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng dần ổn định nhưng trí nhớ không phục hồi hoàn toàn.

Năm 2011, ông trở về Việt Nam để tiếp tục chữa trị và tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Ba năm sau, ông xuất hiện trong đêm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn và chương trình Giai điệu tự hào trên VTV.