'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' đột ngột qua đời ở tuổi 59

(VTC News) -

Sohu đưa tin, bà Phương Tâm Viện - vợ của nam diễn viên Chân Chí Cường vừa đăng cáo phó xác nhận chồng qua đời ngày 21/10 tại Thượng Hải. Truyền thông Hoa ngữ cho biết, nguyên nhân nam diễn viên qua đời đột ngột có thể do trụy tim sau khi chơi thể thao.

Diễn viên Chân Chí Cường đột ngột qua đời ở tuổi 59.

Một ngày trước khi qua đời, Chân Chí Cường vẫn đăng video đang ăn món ngon tại sân bay, hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến khán giả xót xa.

Trong cáo phó, vợ Chân Chí Cường cho biết tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, riêng tư. Gia đình mong nhận được sự cảm thông và tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này.

Diễn viên Chân Chí Cường sinh năm 1966, Hong Kong (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990. Năm 1991, ông đoạt Quán quân cuộc thi Người mẫu Hong Kong, từng gây tiếng vang khi trong một tuần xuất hiện liên tiếp trong tám quảng cáo truyền hình.

Ông trở nên nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong loạt phim cổ trang Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng của ATV. Nhờ ngoại hình điển trai, phong thái đĩnh đạc, ông được mệnh danh là “Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh”.

Chân Chí Cường được mệnh danh là “Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh”.

Ngoài vai diễn để đời này, ông còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Nhạc Phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm, Kẻ thắng làm vua, Sống chung với sói, Truyền thuyết mỹ lệ, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện...

Sau vài năm gắn bó với ATV, Chân Chí Cường chuyển sang TVB với kỳ vọng phát triển sự nghiệp, song chỉ được giao vai phụ trong 14 bộ phim suốt 7 năm.

Năm 2009, nam diễn viên rời ngành giải trí vì thất vọng với sự lạnh nhạt của nhà đài, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng tại Thâm Quyến. Đến năm 2018, ông trở lại màn ảnh với phim Đại Nhân, hắn đến rồi nhưng không để lại nhiều ấn tượng.