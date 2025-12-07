Nhờ thẻ ra vào khu dân cư, chủ nhân tìm lại điện thoại sau 3 năm thất lạc

(VTC News) -

Người phụ nữ họ Khâu sống tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mất điện thoại vào tháng 7/2022. Trong chuyến du lịch đến tỉnh Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, cô đi bộ xuyên qua khu du lịch Cổ đạo Ô Tôn. Đến điểm cuối là hồ Thiên Đường, cô đặt máy điện thoại lên những tảng đá gần đó để quay cận cảnh, nhưng sau đó không thể tìm thấy.

"Đó là bãi đá rộng lớn và chúng đều trông giống hệt nhau. Vì tôi không đánh dấu vị trí, khu đó cũng không có tín hiệu điện thoại nên chúng tôi không thể gọi vào máy", cô Khâu cho biết.

Về nhà tại Quảng Châu cách khu du lịch khoảng 3.000km, cô không còn giữ hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại điện thoại của mình. Tuy nhiên vừa mới đây, cô lại tìm thấy chiếc điện thoại yêu quý bằng cách không ai ngờ đến.

Chiếc điện thoại được tìm thấy sau 3 năm thất lạc.

Cô gái vô cùng ngạc nhiên khi ban quản lý chung cư bất ngờ gọi hỏi rằng có phải từng mất một chiếc điện thoại vào năm 2022. Sau đó, ban quản lý cũng gửi ảnh tin nhắn kèm hình ảnh chiếc điện thoại khiến cô sững sờ.

"Tôi không nghĩ đó có thể là điện thoại của mình. Nó đã bị mất 3 năm rồi", cô Khâu nói.

Chiếc điện thoại bị mất được một người đàn ông tên Quách đem đến đưa cho ban quản lý tòa nhà. Trước kia, anh sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Tình cờ tháng 7/2025, anh cũng tham gia cung đường đi bộ như Khâu tại Tân Cương và tình cờ nhặt được chiếc điện thoại.

Anh Quách mang thiết bị về, nhưng việc tìm kiếm chủ nhân đi vào ngõ cụt. Thẻ SIM bị hủy kích hoạt từ lâu, và các bài đăng của anh trên mạng xã hội để tìm chủ nhân đều không có phản hồi.

Tháng 10/2025, anh Quách chuyển đến sống tại Huệ Châu. Anh nhận thấy thẻ ra vào chung cư đặt sau ốp điện thoại lại rất gần nơi mình sinh sống. Khu đó cách anh chỉ vỏn vẹn 4km.

Anh Quách liền liên hệ với ban quản lý khu nhà và chẳng bao lâu sau nhận được cuộc gọi cảm ơn từ chủ nhân chiếc điện thoại.

Cô Khâu rất vui mừng khi nhận lại chiếc điện thoại của mình. "Cảm giác thật không thể tin nổi. Đối với tôi, chiếc điện thoại lưu trữ nhiều kỷ niệm quan trọng. Nó thực hiện một chuyến phiêu lưu đường dài để quay trở lại nơi vốn thuộc về".

Một vụ việc tìm lại điện thoại hy hữu khác cũng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2021. Mùa hè năm 2018. một người đàn ông họ Thiên, sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc làm giám sát cho một dự án cải tạo đường.

Trong quá trình làm việc, anh này không thấy điện thoại của mình đâu nữa dù tìm khắp nơi. Đến năm 2021, Thiên bất ngờ khi phát hiện ra chiếc điện thoại bị thất lạc cách đây 3 năm. Nó nằm phía dưới lớp xi măng của con đường mà anh cải tạo.