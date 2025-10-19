Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng - tác giả ca khúc 'Thời hoa đỏ' qua đời

(VTC News) -

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cho biết ông qua đời lúc 5h sáng nay tại nhà riêng, sau cơn đột quỵ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới âm nhạc và khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 tại Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Từ nhỏ, ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc và sớm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Trước khi trở thành nhạc sĩ, ông từng là nhạc công của Đoàn Chèo Trung ương, tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và đồng bào trên tuyến lửa Trường Sơn, cũng như trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời vào sáng 19/10.

Sau khi tốt nghiệp khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc và Băng đĩa, đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc cho đến khi nghỉ hưu.

Dù sáng tác từ khá sớm, song mãi đến năm 1987, tên tuổi Nguyễn Đình Bảng mới thật sự được biết đến rộng rãi với ca khúc Cơn mưa em bất chợt được đông đảo công chúng yêu thích. Từ đó, ông liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm ghi dấu trong lòng người nghe như “Thời hoa đỏ” (thơ Thanh Tùng), “Hai nửa vầng trăng” (phỏng thơ Hoàng Hữu), “Mùa xuân về”, “Tuổi mới yêu”, “Khỏa trần Trường Sơn”… Ông cũng phát hành các tuyển tập âm nhạc như Album Thời hoa đỏ, Khỏa trần Trường Sơn và Tuyển chọn ca khúc Nguyễn Đình Bảng (NXB Âm nhạc, 1995).

Trong sự nghiệp sáng tác, Thời hoa đỏ là một trong những khúc tình ca được yêu thích nhất, gắn liền với các giọng ca như NSND Thái Bảo, NSND Đức Long. Những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính tượng hình. Đoạn điệp khúc “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” đã trở thành câu hát bất tử, gợi nhớ những mối tình đẹp nhưng đầy day dứt, thấm đẫm tính nhân văn và lãng mạn.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cho rằng, ca khúc này mang âm hưởng của âm nhạc dân gian nhưng ông đã biến hóa, phát triển thành của mình, hiện đại hóa nó. Ông cũng cho rằng những ca khúc của ông đều có chất liệu dân gian và đều gợi lại bóng hình quá khứ, nhưng không phải là quá khứ đã trôi đi vĩnh viễn mà là quá khứ đọng lại với cuộc sống hôm nay để người nghe soi vào đấy.

NSND Thái Bảo thể hiện ca khúc "Thời hoa đỏ" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, nhà thơ Thanh Tùng.

Nguyễn Đình Bảng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc: Giải Nhất và Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1994: Khỏa trần Trường Sơn và Tình quê (thơ Hàn Mặc Tử); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1995: Du thuyền sông Lam; Giải Ba ca khúc và khí nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1996: Ngôi sao biển và Ballade giao hưởng Thị Kính - Thị Mầu.

Ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt II năm 2007, với cụm tỏc phẩm: Thời hoa đỏ (thơ Thanh Tùng), Du thuyền trên sông Lam, Khỏa trần Trường Sơn, Ngôi sao biển, Baleade giao hưởng Thị Kính – Thị Mầu.