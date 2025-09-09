Diễn viên 'Gặp nhau cuối tuần' sau 25 năm: Người qua đời, người lẻ bóng tuổi U70

(VTC News) -

Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch phát sóng đầu tiên năm 2000, kết thúc năm 2006 trên VTV3. Kịch bản được xây dựng đặc biệt, với những tiết mục hài đặc sắc.

Bên cạnh những diễn viên trẻ thời đó, dàn nghệ sĩ gạo cội như Phạm Bằng, Minh Vượng, Văn Hiệp... cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mỗi người mang một nét diễn duyên dáng, thâm thúy góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình.

Sau hơn 20 năm trở thành một phần ký ức đẹp của công chúng, cuộc sống và sự nghiệp của dàn nghệ sĩ gạo cội này có nhiều thay đổi.

NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85

Trong Gặp nhau cuối tuần, NSƯT Phạm Bằng là một trong số những diễn viên khó quên của chương trình. Với lối diễn hóm hỉnh, ông thường vào vai một trưởng phòng khó tính cùng những tình huống hài hước, gây cười. Hình ảnh đó in sâu trong tâm trí khán giả, nhất là thế hệ 7X, 8X.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Phạm Bằng cũng giành được nhiều giải thưởng như 2 huy chương vàng trong Hội diễn Sân khấu toàn quốc. Ông cũng tham gia với một số phim điện ảnh như Ngày lễ thánh, Đất mẹ…

NSƯT Phạm Bằng ra đi vào năm 2016.

Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT. Trước khi sức khỏe suy yếu vì căn bệnh viêm túi mật, viêm gan, NSƯT Phạm Bằng vẫn miệt mài đi diễn. Ông mất ngày 31/10/2016, hưởng thọ 85 tuổi.

NSƯT Minh Vượng U70 độc thân, sống lạc quan, vui vẻ

NSƯT Minh Vượng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả tại Gặp nhau cuối tuần. Với vẻ hồn hậu tươi tắn, cùng lối diễn gần gũi, những vai diễn của Minh Vượng luôn để lại những tiếng cười.

Sau thành công của chương trình, NSƯT Minh Vượng trở thành ngôi sao trên khắp các sân khấu lớn nhỏ và màn ảnh truyền hình.

NSƯT Minh Vượng đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả yêu chương trình.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, bà đoạt 2 huy chương vàng cùng ngày tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991. Sau này, bà tham gia nhiều phim truyền hình như Cả một đời ân oán, Gia đình 4.0. Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Nàng dâu order, Trở về giữa yêu thương...

Ngoài vai trò diễn viên, NSƯT Minh Vượng còn được biết đến với vai trò cô giáo khi tham gia giảng dạy ở một số trung tâm đào tạo nghệ thuật cũng như trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Năm 2012, bà xin nghỉ hưu và vào công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

Những năm qua, khán giả ít thấy Minh Vượng xuất hiện trên sóng truyền hình. Bà mang trong mình khá nhiều căn bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, xương khớp và tim mạch và cũng trải qua nhiều lần đột quỵ, nguy kịch. Tuy sức khỏe không được tốt nhưng NSƯT Minh Vượng vẫn luôn đam mê, nhiệt huyết với nghiệp diễn.

Nổi tiếng cả nước nhưng NSƯT này có cuộc sống riêng nhiều thăng trầm, trắc trở. Nhiều năm qua, NSƯT Minh Vượng sống một mình trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể Bách khoa, Hà Nội. Ở tuổi 67, bà chưa một lần lập gia đình, cũng không có con cái.

Minh Vượng sống lạc quan, yêu đời dù lẻ bóng.

Những lúc không đau ốm ở nhà, nữ nghệ sĩ còn thích vào bếp trổ tài nấu nướng. Trên trang cá nhân, bà thường chia sẻ nhiều món ngon dân dã do mình chế biến. Thỉnh thoảng, bà đi gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn, đồng nghiệp cũ.

"Với tôi như thế cũng là quá đủ rồi, người ta cần phải biết nhìn lên để thấy ý nghĩa của cuộc sống và nhìn xuống để thấy những số phận bất hạnh hơn mình", nghệ sĩ từng nói.

NSƯT Kim Xuyến U80 vẫn "tham công tiếc việc"

Nghệ sĩ Kim Xuyến hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1962. Với khuôn mặt hóm hỉnh, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn hài hước, duyên dáng trên sân khấu kịch và cả phim truyền hình, đặc biệt là các tiểu phẩm hài trong Gặp nhau cuối tuần.

NSƯT Kim Xuyến thường vào vai những bà mẹ "bất ổn" trong "Gặp nhau cuối tuần".

Những năm gần đây, bà thường xuyên tham gia vào phim hài Tết Làng ế vợ của đạo diễn Trần Bình Trọng. Khán giả và đồng nghiệp trẻ thường gọi bà là "U Xuyến" vì tính cách thoải mái của bà.

Năm 2024, nghệ sĩ Kim Xuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đây là sự động viên với bà sau nhiều năm làm nghề.

NSƯT Kim Xuyến vẫn hết mình với nghệ thuật ở tuổi U80.

Ở tuổi gần 80, NSƯT Kim Xuyến vẫn say mê hoạt động nghệ thuật. Bà thường bắt xe ôm đi đóng phim và truyền kinh nghiệm diễn xuất cho các diễn viên trẻ.

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự con cháu trong nhà bảo nghỉ ngơi, đừng có say mê nhưng bà không chịu.

"Tôi tham gia phim ảnh hoặc tiểu phẩm cũng không phải vì tiền bạc. Tiền thù lao cho một vai phụ nhiều khi không đủ xăng xe đi lại nhưng tôi vẫn thích. Đã là diễn viên mà không đi diễn, tôi cảm thấy thiếu điều gì đó trong cuộc sống", bà tâm sự.

NSƯT Văn Hiệp ra đi mãi mãi

Cố nghệ sĩ Văn Hiệp thường được khán giả gọi với cái tên thân thương là "bác trưởng thôn" khi ông gắn liền với vai diễn này trong nhiều năm trong Gặp nhau cuối tuần.

Trên phim ảnh, ông thường “đóng đinh” với những dạng vai nông dân chất phác, hiền lành, thật thà và tốt bụng. Dù đóng bất kỳ vai nào, cái duyên hài hước trong ông cũng khiến cho vai diễn bừng lên sự sinh động và dí dỏm.

Trong sự nghiệp diễn viên 40 năm của mình, ông tham gia tới 1000 tác phẩm kịch, phim truyện. Những vở diễn đã từng gắn với tên tuổi của ông như Nila, Đôi mắt, Hoa pháo, Nghêu, sò, ốc, hến…

NSƯT Văn Hiệp qua đời ở tuổi 71.

Làm nghề "mua vui" cho người khác nhưng cuộc sống của ông lại rất ít tiếng cười. Suốt 20 năm, vợ ông đi xuất khẩu lao động và chưa một lần trở lại ngôi nhà xưa cũ. Ông một mình nuôi con khôn lớn.

Trong những năm cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp đối mặt với tình trạng ốm đau bệnh tật liên miên trong tình trạng tài chính sống không mấy dư dả.

Năm 2013, nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời vì bệnh ung thư phổi và suy thận, hưởng thọ 71 tuổi. Ông được truy tặng danh hiệu NSƯT sau khi qua đời.