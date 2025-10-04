Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

(VTC News) -

Sinh thời, ca sĩ Phi Nhung dành nhiều tâm sức cho 23 con nuôi - trong đó có 4 người theo nghệ thuật. Năm 2021, Phi Nhung qua đời do COVID-19 khiến người hâm mộ không chỉ xót thương một nghệ sĩ tài sắc mà còn lo lắng cho tương lại những đứa con của chị.

4 năm trôi qua, những người con theo nghề ca hát của Phi Nhung vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Trong số đó, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên được nhiều khán giả quan tâm.

Hồ Văn Cường là con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol nhí 2016. Bước ra khỏi cuộc thi, ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình.

Tháng 10/2021, một tháng sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty, ra sống riêng. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn tuyên bố đỡ đầu Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật.

Những năm qua, Hồ Văn Cường đắt show đi diễn, liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu khắp các tỉnh thành. Ngoài thời gian đi hát và đi học, nam ca sĩ trẻ dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.

Hồ Văn Cường duy trì hoạt động nghệ thuật suốt 4 năm qua. Anh ra mắt MV, nhận lời biểu diễn với tần suất 2-3 show/tháng. Nam ca sĩ thường chọn hát phòng trà, thỉnh thoảng góp mặt trong đêm nhạc của vài đồng nghiệp thân thiết.

Trong những show ca hát, nam ca sĩ nhận được những món quà có giá trị từ người hâm mộ. Nhiều fan tặng vàng cùng những bó hoa được kết bằng tiền USD, tiền Việt Nam cho Hồ Văn Cường. Một số người hâm mộ ở xa hoặc ở nước ngoài không thể về xem nam ca sĩ biểu diễn cũng viết thư, gửi tặng tiền, bày tỏ sự yêu mến với giọng ca trẻ.

Hồ Văn Cường đắt show, được khán giả yêu mến.

Hiện tại, nam ca sĩ tập trung nhiều cho việc học để có thể tốt nghiệp vào năm sau.

"Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", anh cho biết.

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường cũng hé lộ ước mơ có nhà riêng đã thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.

Dù gánh vác vai trò trụ cột, Hồ Văn Cường không thấy nặng nề. Anh xem đây là trách nhiệm, bổn phận của một người con. Ca sĩ vui vì tuổi này có thể tự chủ kinh tế, lo được cho bản thân và cha mẹ.

Hồ Văn Cường "lột xác" ở tuổi 22.

Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, ngoại hình của giọng ca sinh năm 2003 cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nam ca sĩ trẻ xuất hiện với gương mặt tươi tắn, tự tin hơn trong việc theo đuổi con đường ca hát. Sự thay đổi về ngoại hình cũng là một bước tiến mới giúp anh chinh phục được nhiều khán giả.