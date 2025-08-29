(VTC News) -

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) sẽ diễn ra đồng loạt tại 5 địa điểm, chia thành tầm cao và tầm thấp.

Địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội tối 2/9

Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa tối 2/9 gồm hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Trong đó:

Điểm bắn 1 - Hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa: Trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới.

Điểm bắn 2: Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng).

Điểm bắn 3: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Nam Từ Liêm).

Điểm bắn 4: Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) .

Điểm bắn 5: Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Thời gian trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Các màn bắn pháo hoa được kỳ vọng sẽ mang đến không khí hào hùng, lung linh và rực rỡ sắc màu, tạo điểm nhấn cho dịp lễ lớn của cả nước.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo cho hoạt động bắn pháo hoa diễn ra an toàn, UBND TP Hà Nội có Công văn số 4827/UBND-NC về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công văn nêu rõ, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp Công an thành phố, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng thực hiện các phương án phân luồng, điều tiết giao thông... bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua...

Bên cạnh đó, cần tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ... điểm đặt màn hình LED và các thiết bị kỹ thuật phục vụ thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điểm cung ứng nhu yếu phẩm hậu cần; khẩn trương rà soát, điều chỉnh bố trí bồn hoa, tiểu cảnh bảo đảm gọn, sạch nhằm đáp ứng tối đa không gian dành cho nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm.

UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cân đối các vị trí lắp đặt, thay thế ngay những nhà vệ sinh bị hỏng, bố trí lực lượng quản lý và vận hành các nhà vệ sinh lưu động bảo đảm phù hợp, an toàn, thuận tiện sử dụng phục vụ nhân dân; xử lý, thu gom rác thải, bảo đảm đường phố sạch đẹp ngay sau khi kết thúc các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành.

Những vật dụng không được mang theo khi xem diễu binh A80

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được mang các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất độc hại, chất dễ cháy. Đây là những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Người dân đi xem diễu binh A80 nên ăn mặc thoải mái nhưng lịch sự, không mang theo những vật cấm.

Ngoài ra, các loại chất kích thích khiến cơ thể mất kiểm soát cũng bị nghiêm cấm vì có thể làm phát sinh hành vi tiêu cực, ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng.

Bên cạnh đó, những vật sắc nhọn như dao, kéo, dùi nhọn… cũng cần tuyệt đối tránh mang theo, bởi không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến người xung quanh.

Không nên mang loa, thiết bị phát âm thanh lớn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của sự kiện. Các ghế gấp, biển hiệu lớn, dù che, ô to hay bất kỳ đồ vật cồng kềnh nào cũng đều không phù hợp, bởi chúng dễ chiếm diện tích, che khuất tầm nhìn hoặc cản trở dòng người di chuyển.

Đặc biệt, khu vực tổ chức lễ diễu binh là vùng cấm bay, do đó tuyệt đối không được mang theo flycam hoặc các thiết bị bay không người lái. Người dân cũng không nên dắt theo vật nuôi, thú cưng, vì chúng có thể gây va chạm, tạo tình huống khó kiểm soát trong đám đông.

Khi tham gia sự kiện, người dân được khuyến cáo không nên mang trang sức, đồng hồ hoặc đồ vật giá trị. Trong dòng người đông đúc, nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để trộm cắp là rất cao. Đồng thời, cần tránh mặc trang phục phản cảm, không phù hợp với tính chất chính trị, văn hóa trọng thể của ngày lễ.

Ngoài ra, băng rôn, biểu ngữ, cờ không phù hợp cũng không được phép xuất hiện tại khu vực này để giữ gìn sự trang nghiêm.