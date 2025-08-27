Bánh trung thu hình quốc kỳ và bản đồ Việt Nam 'sốt xình xịch' dịp 2/9

(VTC News) -

Điểm đặc biệt của mùa bánh trung thu năm nay chính là sự xuất hiện tràn ngập của những chiếc bánh mang hình cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam hay có màu sắc, tạo hình gợi liên tưởng tới những biểu tượng thiêng liêng này. Hiện tượng này nằm trong xu hướng thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua những sản phẩm và hoạt động đời thường, trong những ngày cả nước đang hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bánh trung thu cờ đỏ sao vàng gây sốt mạng. (Ảnh: Sana)

Cận cảnh bánh trung thu hình bản đồ Việt Nam. (Ảnh: Panacota)

Bắt đầu từ vài bức ảnh được chia sẻ trên mạng, những chiếc bánh trung thu hình cờ đỏ sao vàng nhanh chóng trở thành hiện tượng và ý tưởng này được nhân rộng. Trên TikTok, có rất nhiều clip giới thiệu loại bánh đặc biệt này đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Người dùng mạng thích thú khi một món ăn gắn liền với tuổi thơ và ngày lễ truyền thống được làm mới, gắn với biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc và phù hợp với tâm thế đón mừng ngày kỷ niệm 80 năm đất nước giành độc lập.

Bên cạnh loạt bánh mang hình quốc kỳ là những mẫu bánh được tạo hình bản đồ Việt Nam - dải đất hình chữ S.

Giá các sản phẩm dao động từ 85.000 – 250.000 đồng/chiếc tùy trọng lượng và loại nhân. Mỗi hộp bánh có khối lượng 150 – 300 gram, với nhiều hương vị phong phú như thập cẩm, đậu xanh, cốm dừa, mè đen, lá dứa, trứng muối, khoai môn, mochi...

Bánh trung thu yêu nước được bày bán với hình dạng và mẫu mã bắt mắt. (Ảnh: A Leaf Foods)

Nổi bật nhất là mẫu bánh vỏ đỏ rực với ngôi sao vàng năm cánh ở giữa, có dạng tròn và vuông. Nhân ba lớp gồm khoai môn, mochi và chà bông được chế biến tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc truyền thống. Dù giá cao hơn 20 – 40% so với bánh trung thu thông thường, loại bánh này vẫn được săn đón nhờ ý nghĩa đặc biệt, đúng tinh thần Đại lễ 2/9.

Tại Hà Nội, nhiều tiểu thương nhập hàng từ rất sớm để đón đầu xu hướng. Chị Nguyễn Trà My (tiểu thương ở phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết chị nhập gần 100 hộp bánh “cờ đỏ sao vàng” và “bản đồ chữ S” về bán từ đầu vụ, nhưng chỉ một tuần đã hết sạch.

“Tôi không ngờ loại bánh trung thu mới này lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Khách hàng nói mua không chỉ để ăn mà còn để trưng bày trong dịp Quốc khánh. Bánh vừa ngon, vừa mang ý nghĩa tinh thần nên bán chạy hơn hẳn các loại thường. Bản thân tôi cũng thấy tự hào vì góp phần lan tỏa tình yêu nước qua một sản phẩm gần gũi,” chị My chia sẻ.

Bà Đỗ Ngọc Yến (sống tại phường Định Công, Hà Nội) cho biết: “Tôi mua bánh để cả nhà cùng thưởng thức và để các con cháu thêm tự hào về Tổ quốc. Nhìn chiếc bánh hình lá cờ, các cháu rất thích và hỏi han đủ điều. Đó cũng là cách giáo dục tinh thần dân tộc rất tự nhiên. Ngoài ý nghĩa, bánh còn ngon, chất lượng không kém hàng cao cấp, nên tôi xem đây là món quà vừa đẹp vừa giàu ý nghĩa".

Không chỉ những người lớn tuổi, thế hệ trẻ cũng tỏ ra hứng thú. Với họ, những sản phẩm sáng tạo vừa truyền thống vừa hiện đại luôn có sức hấp dẫn. Bạn Hoàng Hữu Linh (22 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Thấy bạn bè chia sẻ rầm rộ trên mạng, mình cũng mua thử bánh Trung thu cờ đỏ sao vàng. Ăn ngon, check-in thì ấn tượng vì gắn với dịp 2/9 nên ai cũng quan tâm. Giới trẻ chúng mình thích những gì vừa truyền thống vừa mới mẻ, và chiếc bánh này đáp ứng cả hai. Nó khiến tụi mình cảm nhận tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, không hề khô khan".

Những lời chia sẻ này phần nào lý giải sức hút của dòng bánh “yêu nước” – nơi tinh thần dân tộc được khéo léo gửi gắm trong từng chi tiết nhỏ.

Bạn Phạm Thùy Dung đem bánh trung thu "yêu nước" checkin tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Phạm Thùy Dung)

Bánh trung thu 'yêu nước' gây sốt mạng, lan tỏa tinh thần dân tộc dịp 2/9. (Ảnh: Lily gift)

Không chỉ dừng lại ở tạo hình ấn tượng, nhiều cơ sở sản xuất còn sáng tạo trong bao bì, thiết kế và cả trải nghiệm khách hàng. Có hộp bánh in hoa văn trống đồng, có hộp tích hợp âm thanh tự động phát giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mở nắp. Những chi tiết độc đáo này khiến sản phẩm trở nên khác biệt, giàu cảm xúc.

Việc đưa hình ảnh cờ đỏ sao vàng hay bản đồ Việt Nam vào chiếc bánh không chỉ làm mới sản phẩm truyền thống, mà còn giúp người tiêu dùng gắn kết hơn với giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Đây cũng là minh chứng cho sự sáng tạo của ngành ẩm thực Việt, khi vừa giữ gìn bản sắc, vừa bắt nhịp xu hướng mới.