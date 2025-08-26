Nữ doanh nhân gen Z gây sốt mạng khi xuất hiện trong đoàn diễu hành A80 

(VTC News) -

Video: Hà Lê tham gia tổng hợp luyện lần 1.

Giữa hàng trăm gương mặt trong khối doanh nhân tham gia diễu binh, diễu hành A80, một cô gái gen Z trở thành tâm điểm chú ý. Hình ảnh cô gái trẻ đầy tự tin giữa hàng trăm doanh nhân tại Quảng trường Ba Đình nhanh chóng gây sốt mạng và được chia sẻ rộng rãi. Cư dân mạng đua nhau hỏi cô gái xinh đẹp này là ai, và câu chuyện về hành trình từ MC, VJ, người sản xuất nội dung trở thành đại diện doanh nhân của cô cũng được chia sẻ.

Cô gái đó là Lê Hà Linh (sinh năm 1998, sống ở Hà Nội), được nhiều người biết đến với tên gọi Hà Lê. Cô sở hữu kênh TikTok cá nhân có 115 nghìn người theo dõi. Cô tham gia điều hành doanh nghiệp của gia đình tại Hà Nội. Đây là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ cung cấp đồ dùng khách sạn, xuất khẩu nông sản sang các thị trường châu Á cho đến nghiên cứu phát triển giống cây trồng.

Trong sự kiện A80, cô đại diện doanh nghiệp gia đình tham gia cùng Hội Nữ doanh nhân Hà Nội trong khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam, gồm 160 doanh nhân đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Đây là dịp để cộng đồng doanh nhân thể hiện niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh vai trò của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Hà Lê là gương mặt trẻ trong khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Hà Lê trong buổi tập luyện trước đó tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: NVCC)

Hà Lê tiết lộ, cô tham gia tập luyện diễu hành từ ngày đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình và 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Nhớ lại buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất hôm 21/8, Hà Lê xúc động chia sẻ: “Chúng mình tập từ sáng sớm đến chiều, nhưng được người dân hai bên đường hỗ trợ rất nhiều. Có nhà còn mang quạt điện ra giúp làm mát cho đoàn, cô chủ quán tạp hóa thì luộc hàng trăm quả trứng, chuẩn bị vài can trà đá miễn phí. Những hình ảnh ấy khiến mình thấy ấm lòng và càng thêm tự hào về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam”.

Hình ảnh Hà Lê trong buổi tổng hợp luyện lần 2. (Ảnh chụp màn hình)

Là một người con Hà Nội, Hà Lê từng nhiều lần vào Lăng viếng Bác trong những dịp trọng đại; nhưng với cô, lần tham gia khối doanh nhân diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn cả.

“Không chỉ là đại diện cho doanh nghiệp của gia đình, mình còn cảm thấy như đang thay mặt hàng triệu doanh nhân trẻ Việt Nam, những người đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao”, Hà Lê bộc bạch.

Cô cho rằng, trong Kỷ nguyên vươn mình, thế hệ trẻ cần dấn thân, học hỏi và khẳng định vai trò tiên phong. Việc cô có mặt trong đội hình diễu binh không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự khích lệ dành cho nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp.

Cô gái từng đến TP.HCM chụp ảnh và đi xem A50. (Ảnh: NVCC)

Hà Lê cũng là một KOL trên mạng xã hội. (Ảnh: NVCC)

Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh và truyền thông, Hà Lê đã gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc. Cô từng là học sinh ưu tú của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường danh giá bậc nhất Việt Nam. Sau đó, cô sang Mỹ du học tại Fairfield University, nơi tiếp thu nền tảng kiến thức quốc tế và mở rộng tầm nhìn.

Tháng 4 vừa qua, Hà Lê hoàn thành văn bằng thứ hai tại RMIT Việt Nam, khẳng định tinh thần học hỏi không ngừng. Chính sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng, tư duy quốc tế và kỹ năng mềm đã giúp cô trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ.

Hà Lê đã gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc. (Ảnh: NVCC)

Tháng 4 vừa qua, cô tốt nghiệp văn bằng 2 ở RMIT. (Ảnh: NVCC)

Ngoài sự nghiệp, Hà Lê còn được cộng đồng mạng yêu mến bởi câu chuyện tình đẹp với TikToker Sơn Lu. Cặp đôi kết hôn năm 2024 sau màn cầu hôn lãng mạn tại Hàn Quốc. Cuộc sống vợ chồng son của họ luôn ngập tràn năng lượng tích cực và được nhiều người theo dõi, ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Sơn Lu và Hà Lê chụp ảnh trước Lăng Bác. (Ảnh: NVCC)

Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: NVCC)

Sự xuất hiện của Hà Lê trong khối doanh nhân tại sự kiện A80 càng khiến cộng đồng mạng thêm yêu mến cô với hình ảnh một phụ nữ trẻ vừa xinh đẹp vừa trí tuệ, vừa gánh trên vai trách nhiệm xã hội.