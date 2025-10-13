Ngân 98 rũ bỏ trách nhiệm, khai 'chỉ là gương mặt đại diện'

(VTC News) -

Liên quan vụ Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 27 tuổi, ngụ Gia Lai) bị bắt, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai để làm rõ sai phạm, xử lý vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Ngân 98 liên tục quanh co khi bị hỏi về hoạt động kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do mình quảng bá.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt giữ cùng nhiều lô sản phẩm giả.

Ngân nói, việc thành lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop là để thuận tiện trong hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, trên giấy tờ, người đứng tên đại diện pháp luật lại là bà Trần Thị Thạnh, mẹ ruột của Ngân.

Ngân cũng khai rằng bản thân “chỉ góp tiền, để người khác làm thủ tục”, còn mẹ là người ký hồ sơ vì “tôi đi diễn liên tục, không có thời gian ký giấy tờ”.

Khi được hỏi về nguồn gốc và giấy tờ pháp lý của các sản phẩm, Ngân nói toàn bộ hồ sơ công bố, kiểm nghiệm do nhà sản xuất gửi sẵn, mẹ cô chỉ việc ký rồi gửi lại. “Tôi quá tin nhà sản xuất, không nghĩ họ làm sai”, Ngân khai.

Thực tế, những sản phẩm như Super Detox X3, X7, X1000, hay viên rau củ Collagen được bán rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội của Ngân, từ TikTok, Facebook đến website. Trong các video quảng cáo, cô tự tin giới thiệu rằng chỉ cần “uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục hay ăn kiêng” vẫn có thể giảm cân, “đào thải độc tố bằng Collagen”.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, nhiều sản phẩm trong số này chưa được cấp phép lưu hành, song vẫn được rao bán công khai, thậm chí in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ngân là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, từ khâu lựa chọn sản phẩm, ký hợp đồng gia công đến chiến dịch quảng cáo. Việc để mẹ và nhân viên đứng tên được cho là nhằm “hợp thức hóa” thủ tục pháp lý.

Các sản phẩm của Ngân 98 bán ra thị trường.

Đáng chú ý, sau khi một nhà máy sản xuất bị phát hiện sử dụng chất cấm, Ngân lập tức chuyển sang ký hợp đồng với một đơn vị khác mang tên Nanotesla, nhưng các doanh nghiệp này được cho là thuộc cùng hệ thống.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng của Ngân 98 ước đạt khoảng 120 tỷ đồng. Dù vậy, trong suốt quá trình lấy lời khai, cô vẫn khẳng định chỉ là “gương mặt đại diện”, “người quảng cáo sản phẩm”, không chịu trách nhiệm chuyên môn.

“Tôi thấy nhà sản xuất làm công bố, kiểm nghiệm đầy đủ nên tin tưởng. Tôi cũng dùng sản phẩm đó suốt mấy năm”, Ngân khai.