Loạt thực phẩm chức năng của Ngân 98 từng bị 'tuýt còi'

(VTC News) -

Tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân gây xôn xao dư luận do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ba sản phẩm bị nêu tên gồm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (Gò Vấp, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Đan Phượng, Hà Nội).

Các sản phẩm được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, kèm theo nội dung quảng cáo sai quy định, thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh.

Cục thu thập đầy đủ bằng chứng vi phạm và yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương truy xuất nguồn gốc sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chứa chất cấm hay không.

Hình ảnh Ngân 98 quảng cáo các sản phẩm giảm cân.

DJ Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) là người nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các video quảng cáo sản phẩm giảm cân với cam kết “ăn xong lăn ra nằm vẫn giảm”, “thách thức mọi cơ địa”. Cô tuyên bố đã sử dụng các sản phẩm trong suốt 6 tháng, không có tác dụng phụ và không gây tăng cân trở lại.

Giá các sản phẩm dao động từ vài trăm đến gần một triệu đồng mỗi hộp. Trong quảng cáo, Ngân 98 giới thiệu thành phần đều là thảo dược như nấm linh chi, lá sen, quả bứa, sơn trà… giúp “đốt mỡ”, “đào thải độc tố”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ diễn đàn giải trí và người tiêu dùng cho rằng các quảng cáo này “lố”, “thổi phồng công dụng”.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZUBU và hộ kinh doanh ZuBu shop - hai pháp nhân đứng sau loạt sản phẩm giảm cân. Mặc dù trên giấy tờ, người đại diện pháp lý là mẹ ruột và một cá nhân khác, toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận hành, tài chính đều do Ngân kiểm soát.

Từ năm 2021, Ngân bắt tay với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng như Super Detox X3, X7, X1000. Đặc biệt, cô còn cho sản xuất và đóng gói loại “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành, nhưng vẫn phân phối dưới hình thức “hàng tặng kèm” nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Trên thực tế, loại viên này được đóng chung trong các bộ “liệu trình giảm cân”, dán nhãn đồng bộ với các sản phẩm chính và bán ra với giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng/bộ. Khách hàng được tư vấn có thể giảm từ 4 đến 15 kg sau khi sử dụng trọn bộ sản phẩm.

Hàng hóa sau khi sản xuất được vận chuyển từ nhà máy ngoài Bắc vào kho của ZuBu shop tại TP.HCM rồi phân phối chủ yếu qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng. Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023–2024 ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để che giấu dòng tiền, tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, sau đó gom về tài khoản cá nhân của Ngân.

Cơ quan chức năng đã giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai lệch công dụng.