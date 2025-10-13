+
DJ Ngân 98 bị bắt: Lộ đường dây thực phẩm giả, doanh thu trăm tỷ đồng
(VTC News) -
Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vân Khánh
Tin mới
AI biến người vô gia cư thành trò đùa, cảnh sát Mỹ cảnh báo
13:21 13/10/2025
AI
DJ Ngân 98 bị bắt: Lộ đường dây thực phẩm giả, doanh thu trăm tỷ đồng
13:12 13/10/2025
VTC NEWS TV
Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào?
13:07 13/10/2025
Sao Việt
Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm ùn tắc giao thông, ngập lụt trong thành phố
13:02 13/10/2025
Chính trị
Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?
12:56 13/10/2025
Bản tin 113
Lịch âm 14/10 - Âm lịch hôm nay 14/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 14/10/2025
12:50 13/10/2025
Lịch vạn niên
Thủ tướng yêu cầu đánh giá thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 11
12:50 13/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
12:48 13/10/2025
Chính trị
Địa phương nào có ngôi làng lọt top đẹp nhất thế giới?
12:34 13/10/2025
Hỏi - Đáp
Phế Liệu VN: 'Số hóa' ngành phế liệu xây dựng vị thế dẫn đầu từ công nghệ
12:28 13/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
ĐH Đảng bộ TP.HCM: Phấn đấu đưa thành phố thành siêu đô thị hiện đại, đáng sống
12:18 13/10/2025
Chính trị
Ngân 98 điều hành công ty nào trước khi bị bắt?
12:18 13/10/2025
Thị trường
Bốn tỉnh miền Bắc thiệt hại hơn 8.700 tỷ đồng sau bão 11
12:05 13/10/2025
Tin nóng
Đời tư ồn ào, đầy tai tiếng của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt
12:01 13/10/2025
Sao Việt
Có gì bên trong Hội chợ mùa Thu 2025 lớn nhất Việt Nam?
11:54 13/10/2025
Thị trường
Bắt giam DJ Ngân 98
11:54 13/10/2025
Bản tin 113
Sau chuỗi bão lịch sử, Việt Nam nguy cơ đối mặt 2-3 cơn bão trong tháng 11
11:42 13/10/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội sắp có mưa, đề phòng dông lốc
11:42 13/10/2025
Thời tiết
Mỗi ngày uống 1 viên dầu cá Omega-3 có tác dụng gì?
11:40 13/10/2025
Tư vấn
Hạ gục đối thủ Myanmar, võ sĩ Việt Nam rối rít tìm vợ nói lời xúc động
11:31 13/10/2025
Võ Thuật
Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép, 30 hộ dân Thái Nguyên bị ảnh hưởng
11:27 13/10/2025
Tin nóng
Lịch chiếu phim Would You Marry Me
11:25 13/10/2025
Phim
Công nghệ điện toán đám mây trong phát triển kinh tế số
11:24 13/10/2025
VTC NEWS TV
EVN thử nghiệm tính giá điện kiểu mới: Ai hưởng lợi đầu tiên?
11:23 13/10/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/10: Sư Tử thăng tiến, Cự Giải cẩn trọng
11:21 13/10/2025
Lịch vạn niên
Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ
11:19 13/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/10/2025: Ngọ khấm khá, Tý nên cẩn trọng
11:16 13/10/2025
Lịch vạn niên
19 dấu hiệu thận yếu bạn không nên bỏ qua
11:15 13/10/2025
Bệnh và thuốc
'Tăng trưởng trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030'
11:12 13/10/2025
Chính trị
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân
11:09 13/10/2025
Chính trị