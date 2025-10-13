Chất cấm trong viên collagen của Ngân 98 có thể gây loạn tim mạch, ung thư

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop - để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho thấy, một số viên collagen do doanh nghiệp này sản xuất chứa sibutramin và phenolphthalein - hai hoạt chất bị cấm, có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tang vật thu được từ vụ án. (Ảnh CA.TP.HCM)

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, sibutramin từng được sử dụng trong thuốc giảm cân nhờ khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng có cảm giác no, giảm thèm ăn.

Tuy nhiên, chính cơ chế này lại là “con dao hai lưỡi”. Chất này khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, mạch máu co lại – những yếu tố làm tăng áp lực lên tim, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu.

“Sibutramin bị Mỹ và châu Âu cấm lưu hành từ năm 2010 sau nhiều ca đột tử được ghi nhận. Chỉ cần dùng liều nhỏ mỗi ngày, độc tính cũng có thể tích lũy trong vài tuần”, BS Mạnh cảnh báo.

Không chỉ sibutramin, viên collagen của Ngân 98 còn chứa phenolphthalein – chất từng được dùng làm thuốc nhuận tràng nhưng bị cấm từ năm 1999, vì gây độc tế bào và có thể làm đột biến gene.

Chất này kích thích nhu động ruột mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải – đặc biệt là hạ kali máu, dẫn đến nguy cơ rối loạn dẫn truyền cơ tim, loạn nhịp hoặc thậm chí ngừng tim đột ngột.

Ngoài ra, việc sử dụng phenolphthalein lâu dài còn gây áp lực lớn lên gan, thận – hai cơ quan đào thải độc tố chính của cơ thể – dẫn đến nguy cơ suy gan, suy thận.

Điểm nguy hiểm nhất, theo các chuyên gia, là người tiêu dùng không hề biết mình đang nạp vào cơ thể chất độc. “Khi sản phẩm được quảng cáo là làm đẹp, giảm cân, nhiều người không nghi ngờ. Trong khi đó, tổn thương tim mạch hay tế bào có thể đang âm thầm diễn ra”, BS Mạnh nói.

Trên thực tế, collagen chỉ hỗ trợ cấu trúc da, tóc, khớp không có tác dụng giảm cân hay làm trắng da cấp tốc. Các sản phẩm quảng cáo hiệu quả “hai trong một” như đẹp da - giảm mỡ, hoặc “hiệu quả tức thì” thường là tín hiệu cảnh báo về nguy cơ trộn hóa chất không rõ nguồn gốc.

Chuyên gia cảnh báo, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không mua hàng qua mạng xã hội. Chọn sản phẩm có giấy công bố, kiểm định an toàn từ cơ quan chức năng.

Khi có các dấu hiệu như tim đập nhanh, chóng mặt, tiêu chảy kéo dài, cần ngưng dùng ngay và đến cơ sở y tế để kiểm tra. Đặc biệt thận trọng với thực phẩm chức năng làm đẹp, vì đây là lĩnh vực dễ bị lợi dụng để trộn chất cấm mà người dùng khó phát hiện.