Đóng

Vì sao DJ Ngân 98 bị bắt?

(VTC News) -

Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop bị cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới