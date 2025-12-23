Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai

Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, cây thông cao 35m, gồm 4 tầng. Tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Bên trong mỗi chiếc nón lá là một bóng đèn, tương đương với gần 3.000 chiếc bóng đèn đang được thắp lên.