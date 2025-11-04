(VTC News) -

Máy giặt – dù là cửa ngang hay cửa trên – đều hoạt động trong môi trường ẩm ướt. Trong quá trình giặt, nước, xà phòng và cặn bẩn luôn lưu lại một phần trong lồng giặt, gioăng cao su, và các ngóc ngách bên trong. Chính vì thế, việc xử lý và bảo quản máy giặt sau mỗi lần sử dụng đóng vai trò rất quan trọng để tránh nấm mốc, mùi hôi và hỏng hóc linh kiện.

Nên đóng hay mở cửa máy giặt khi không hoạt động?

Câu trả lời cho thắc mắc “nên đóng hay mở cửa máy giặt khi không hoạt động” là nên mở hé cửa – đặc biệt trong vài giờ sau mỗi lần giặt. Hành động nhỏ này giúp máy khô thoáng, tránh mùi ẩm mốc và duy trì hiệu suất ổn định lâu dài. Tuy nhiên, người dùng cũng cần linh hoạt, đóng cửa lại khi môi trường không đảm bảo hoặc có yếu tố an toàn cần lưu ý.

Các chuyên gia khuyến cáo việc đóng cửa máy giặt khi không hoạt động có thể gây ẩm mốc, mùi hôi và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. (Ảnh: The spruce)

Các chuyên gia kỹ thuật điện máy cho biết,việc đóng cửa hoàn toàn khi máy còn ẩm là một trong những nguyên nhân chính khiến máy giặt nhanh xuống cấp. Khi cửa đóng kín, không khí không thể lưu thông, độ ẩm cao bên trong lồng giặt trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Nhiều trường hợp máy giặt có mùi hôi hoặc hư vòng bi mà các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng tiếp nhận bắt nguồn từ việc người dùng đóng kín cửa máy giặt sau mỗi lần sử dụng. Việc để cửa mở hé không chỉ giúp khử ẩm tự nhiên mà còn kéo dài tuổi thọ máy từ 1–2 năm so với trung bình.

Các chuyên gia cũng khuyến khích người dùng nên kết hợp giữa vệ sinh định kỳ và thói quen mở cửa máy để giữ cho thiết bị luôn ở trạng thái tốt nhất.

Giữ máy giặt sạch sẽ, khô ráo không chỉ giúp quần áo thơm tho mà còn là cách tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa – một thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho mọi gia đình.

Lợi ích của việc mở cửa máy giặt sau khi sử dụng

Ngay sau mỗi chu kỳ giặt, lồng máy thường vẫn còn hơi nước và cặn bột giặt bám lại. Nếu người dùng mở hé cửa máy giặt – khoảng 3 đến 5 cm – sẽ giúp:

- Không khí lưu thông tự nhiên, giảm độ ẩm và giúp bên trong nhanh khô.

- Ngăn chặn nấm mốc, mùi hôi hình thành trên gioăng cao su và thành lồng giặt.

- Bảo vệ cảm biến, vòng đệm khỏi bị ăn mòn hoặc xuống cấp do hơi ẩm lâu ngày.

Đặc biệt, với máy giặt cửa ngang, việc mở cửa sau khi giặt càng quan trọng hơn. Do cấu tạo lồng giặt nằm ngang, nước thường đọng lại ở mép cao su cửa và khay bột giặt – những vị trí dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được hong khô kịp thời.

Theo khuyến cáo từ nhiều hãng sản xuất, người dùng nên mở hé cửa máy trong khoảng 30–60 phút sau khi giặt, hoặc thậm chí để mở hoàn toàn nếu không gian cho phép. Điều này giúp thiết bị khô ráo, sạch sẽ và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.

Những rủi ro khi đóng kín cửa máy giặt

Việc đóng kín cửa khi máy còn ẩm không chỉ khiến máy có mùi khó chịu mà còn có thể gây hại lâu dài:

- Tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển: Gioăng cao su quanh cửa máy giặt là nơi dễ bám ẩm. Sau thời gian dài, nấm mốc không chỉ gây mùi mà còn bám vào quần áo, ảnh hưởng đến da và sức khỏe.

- Gây mùi ẩm mốc lan tỏa: Khi sử dụng lần giặt sau, mùi hôi từ lồng giặt có thể bám vào quần áo, khiến chúng kém thơm và phải giặt lại nhiều lần.

- Giảm độ bền linh kiện: Độ ẩm cao liên tục ảnh hưởng đến bo mạch, cảm biến, và ổ trục, khiến máy nhanh hỏng hơn.

- Tăng nguy cơ gỉ sét: Dù lồng giặt thường làm bằng inox, các chi tiết kim loại bên trong vẫn có thể bị oxy hóa nếu không được hong khô thường xuyên.

Khi nào nên đóng cửa máy giặt?

Dù mở cửa là thói quen tốt, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng để cửa mở toang. Trong một số trường hợp, người dùng vẫn nên đóng lại, chẳng hạn:

- Khi khu vực đặt máy giặt ở ngoài trời hoặc nơi nhiều bụi bẩn.

- Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, để tránh tai nạn đáng tiếc.

- Khi di chuyển hoặc không sử dụng máy trong thời gian dài, nên lau khô, làm sạch toàn bộ bên trong rồi mới đóng nắp.

Trong những trường hợp đó, bạn có thể lau khô lồng giặt và gioăng cao su bằng khăn mềm, sau đó đóng cửa lại nhưng không ép chặt – tức là để cửa ở trạng thái hờ, giúp vẫn có khe hở nhỏ để thoát khí.

Vài mẹo giúp máy giặt luôn sạch và bền bỉ

Ngoài việc mở hé cửa sau khi giặt, bạn có thể áp dụng thêm những mẹo nhỏ sau để máy giặt luôn như mới:

- Vệ sinh định kỳ hàng tháng bằng chế độ “tự làm sạch” hoặc dùng giấm trắng, baking soda.

- Lau khô khay đựng bột giặt và gioăng cao su sau mỗi lần sử dụng.

- Không để quần áo ướt trong máy quá lâu sau khi giặt xong – điều này cũng khiến nấm mốc và mùi khó chịu phát triển.

- Đặt máy giặt nơi khô ráo, thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc ẩm ướt.