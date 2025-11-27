Nam MC 30 tuổi ra mắt 3 cuốn sách, làm tổng đạo diễn nhiều cuộc thi nhan sắc

(VTC News) -

MC Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt các giải thưởng như Quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019... Anh còn là giảng viên thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học.

Anh cũng thử sức ở vai trò diễn viên với các tác phẩm Anh yêu em được bao lâu? Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng. Năm 2025, anh còn đảm nhận vị trí Tổng đạo diễn cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới, Hoa hậu Đại dương, ngồi giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam.

MC, nhà văn Hải Triều.

Bên cạnh công việc MC, Hải Triểu còn được biết đến với vai trò nhà văn. Đánh dấu tuổi 30, Hải Triều ra mắt sách thứ 3 mang tên Có một người đi cùng ta năm tháng. Trước đó, nam MC từng xuất bản 2 quyển sách vào năm 2023 và 2024. Ở tác phẩm thứ 3, Hải Triều nói sự khác biệt lớn nhất chính là chiều sâu, sự trải nghiệm.

Cuốn sách lần này bao gồm 18 chuyện kể, được tác giả lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của chính mình.

Ở đó, mỗi câu chuyện là 1 cột mốc kể về những thử thách phải đối diện trong đời hay cách cân bằng giữa các mối quan hệ.

Điểm chung của 18 câu chuyện này là dù có nếm trải sự mất mát, thất bại hay tổn thương, nam MC chọn đối diện bằng tâm thế tích cực, không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong và tiếp tục tạo ra những giá trị cho cuộc sống.

Ở mỗi phần, tác giả đều có những chiêm nghiệm riêng. Đó là cách anh kể về người bà thầm lặng, yêu thương cháu hay hành trình vượt qua biến cố trong cuộc sống, từ đó trở thành những bài học, hành trình vững vàng hơn.

Anh cũng mong những trang sách chạm đến trái tim người đọc, vì tổn thương tuổi thơ là một vết sẹo lớn khó lành.

“Tôi hy vọng những ai giống mình sẽ tìm được lối đi riêng và một con thuyền đủ tốt để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời”, anh bày tỏ.

Hải Triều ra mắt cuốn sách thứ 3 ở tuổi 30.

Ở tuổi 30, khi kinh nghiệm ngày càng nhiều, anh tin cách thể hiện của mình cũng sẽ có thay đổi nhất định khi lồng ghép những bài học cuộc đời vào văn chương, từ đó dẫn dắt cảm xúc của độc giả.

Nam MC kể nếu ở tuổi 28, anh thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu, thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương sẽ là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời.

Đó còn là hành trình khi một đứa trẻ buộc phải chấp nhận trở thành người lớn, sống với trách nhiệm của người lớn và dần phải xa rời đứa trẻ hồn nhiên bên trong.

Hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, diễn viên, MC, nhà văn. Hải Triều không sợ bị nhận xét ôm đồm. Thay vào đó, anh còn tự nhận là người tham vọng.

Sau hành trình trải nghiệm, anh bắt đầu chọn hướng đi phù hợp nhất để sẵn sàng cho những bước chạy tiếp theo một cách tập trung và hiệu quả hơn.

Theo nam MC, mỗi vai trò trong công việc đều giúp anh có thêm những người bạn và những người đồng hành đáng quý.