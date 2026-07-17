Mỹ nhắm mục tiêu vào sân bay, cầu và nhà ga xe lửa của Iran

(VTC News) -

Đám cháy bùng phát tại một cây cầu sau cuộc tấn công của Mỹ. (Video: RT)

Ngày 17/7, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB thông tin: "3 tiếng nổ được nghe thấy quanh sân bay và ít nhất một quả đạn pháo của Mỹ bắn trúng sân bay Iranshahr ở phía đông nam".

Tương tự, hãng thông tấn Mehr News xác nhận ga trung chuyển đường sắt tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ. Cuộc tấn công khiến 2 người Iran bị thương.

Hai cây cầu tại tỉnh Hormozgan cũng bị nhắm đến. Hãng thông tấn IRNA cho biết vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cây cầu bị đánh sập và bốc cháy.

“Nếu đối phương tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng của Iran hoặc thực hiện thêm vụ ám sát quan chức, toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”, quan chức tình báo cấp cao ở Tehran cảnh báo khi Mỹ phát động cuộc tấn công mới nhất.

Nguồn tin cho biết thêm, Iran cảnh báo sẽ phát động "cuộc chiến toàn diện" trong khu vực khiến Mỹ "choáng váng" và chứng minh cho Tổng thống Donald Trump thấy những kỳ vọng, đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "phi thực tế" .

“Kế hoạch leo thang xung đột của Iran sẽ đầy rẫy những bất ngờ và không giống như tình trạng hỗn loạn chính trị ở Nhà Trắng. Tại Tehran, chúng tôi đạt được sự đồng thuận tối đa về việc thực hiện kế hoạch này”, vị quan chức nhấn mạnh.

Cây cầu bị hư hại sau đòn không kích nhằm vào tỉnh Hormozgan. (Ảnh: X)

Tuần trước, Washington nối lại loạt trận tấn công và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, tuyên bố biện pháp này nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông Trump cho rằng Mỹ đang "kiểm soát" tuyến đường thủy này và sẽ đóng vai trò là "người bảo vệ" của nó.

Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa tấn công cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, một trong những trung tâm hải quân chính của Washington ở Vịnh Ba Tư.

Tehran cũng cảnh báo xuất khẩu dầu khí trong khu vực có thể bị chặn hoàn toàn và tuyên bố đóng cửa eo biển cho đến khi Mỹ chấm dứt cái mà họ mô tả là sự can thiệp quân sự "bất hợp pháp" trong khu vực.