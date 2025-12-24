Mục sở thị vị trí Hà Nội dự kiến xây hầm đường bộ hơn 24.600 tỷ qua sông Hồng

Trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn tới, Hà Nội đang nghiên cứu phương án đầu tư hầm đường bộ vượt sông Hồng tuyến phía Nam, dự kiến khởi động vào năm 2026. Tuyến hầm bắt đầu từ khu vực đường Lĩnh Nam giao Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam) và kết thúc tại nút giao Lý Thánh Tông - Giáp Hải (xã Bát Tràng), với tổng vốn đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng.
Theo phương án được đề xuất, toàn tuyến hầm đường bộ có tổng chiều dài khoảng 6 km, trong đó đoạn hầm chính vượt sông dài khoảng 3,65 km.
Công trình được thiết kế gồm hai ống hầm song song, mỗi ống có đường kính lên tới 15,2 m, bố trí hai tầng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn và bảo đảm an toàn khai thác lâu dài.
Với bề rộng mặt cắt toàn tuyến khoảng 40 m, đây được xem là dự án giao thông ngầm có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và tổ chức thi công phức tạp.
Vị trí điểm đầu của tuyến hầm tại khu vực đường Lĩnh Nam giao Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam) được đánh giá là hợp lý trong tổng thể mạng lưới giao thông phía Nam Thủ đô. Đây là khu vực kết nối trực tiếp với các trục đường ven sông và các tuyến vành đai, nơi mật độ phương tiện ngày càng gia tăng.
Khi hầm đường bộ hoàn thành, khu vực này sẽ có thêm một hướng lưu thông mới qua sông Hồng, góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu.
Từ khu vực phường Lĩnh Nam, tuyến hầm đi qua sông Hồng để kết nối sang phía Đông, kết thúc tại nút giao đường Lý Thánh Tông - Giáp Hải, thuộc xã Bát Tràng. Khu vực này nằm trong không gian phát triển mở rộng của Hà Nội, đồng thời có lợi thế về quỹ đất.
Đáng chú ý, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Bát Tràng chủ yếu là đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.
Tại khu vực kết nối với đường Lý Thánh Tông, tuyến hầm dự kiến đi qua một phần khu dân cư. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là không lớn, chỉ tác động đến số ít hộ dân.
Khi đưa vào khai thác, hầm sẽ tạo thêm lựa chọn di chuyển bên cạnh các cây cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy, Thanh Trì hay Chương Dương, qua đó góp phần phân luồng giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao năng lực lưu thông toàn mạng lưới.
Với tổng mức đầu tư khoảng 24.600 tỷ đồng, dự án hầm đường bộ vượt sông Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch hạ tầng giao thông của Hà Nội giai đoạn tới. Không chỉ giải bài toán giao thông trước mắt, công trình còn mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực hai bờ sông Hồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, kết nối đồng bộ và phát triển bền vững.