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Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/7/2026

(VTC News) -

Từ ngày 1/7/2026, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, tối đa 683.100 đồng/năm.

Hoàng Thọ
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