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Những điểm mới về mức đóng và mức hưởng BHYT từ ngày 01/7/2026
(VTC News) -
Từ 1/7/2026, mức đóng và hưởng BHYT được điều chỉnh theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, mở rộng quyền lợi và tăng mức chi trả cho người tham gia.
Hoàng Thọ
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