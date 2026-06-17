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Những điểm mới về mức đóng và mức hưởng BHYT từ ngày 01/7/2026

(VTC News) -

Từ 1/7/2026, mức đóng và hưởng BHYT được điều chỉnh theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, mở rộng quyền lợi và tăng mức chi trả cho người tham gia.

Hoàng Thọ
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