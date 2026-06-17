Sầu riêng Thái rớt giá, nhà vườn đứng ngồi không yên

(VTC News) -

Tại nhiều vùng trồng sầu riêng ở khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng Thái đang có xu hướng đi xuống sau giai đoạn tăng nóng kéo dài từ đầu năm. Từ đầu tháng 2 năm nay, có thời điểm, sầu riêng Thái có giá cao kỷ lục lên tới 160.000 - 180.000 đồng/kg.

Sau đó, giá giảm dần và duy trì đều ở mức trên 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây đang có xu hướng giảm sâu. Diễn biến này khiến không ít nhà vườn rơi vào cảnh thấp thỏm khi bước vào cao điểm thu hoạch.

Trong khi đó, sầu riêng Ri6 tiếp tục ở mức thấp, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất và tiêu thụ.

Nhà vườn thấp thỏm

Ông Ngọc, nông dân trồng sầu riêng tại tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc TP Đồng Nai, cho biết gia đình đang sở hữu hơn 100 gốc sầu riêng, chủ yếu là giống Monthong (sầu riêng Thái).

Theo ông, tuần trước thương lái còn mua tại vườn với giá từ 60.000-70.000 đồng/kg, nhưng khoảng một tuần trở lại đây giá bắt đầu giảm dần.

Nhiều nhà vườn đang neo sầu riêng Thái trên cây, chờ giá phục hồi sau khi thị trường bất ngờ giảm mạnh những ngày gần đây.

“Lúc sầu riêng Thái có giá thì mình chưa có hàng để bán, bây giờ trái đến lúc thu hoạch thì giá lại giảm”, ông Ngọc nói.

Theo ông, hiện thương lái chỉ trả khoảng 55.000-60.000 đồng/kg đối với hàng loại A, còn hàng mua xô có giá thấp hơn. Trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công và chăm sóc vườn cây đều tăng, việc giá bán giảm khiến lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Ông Ngọc cho biết thêm, một số vườn đã nhận tiền đặt cọc từ thương lái trước đó nhưng khi thị trường đảo chiều, bên thu mua tìm cách ép giá. Vì vậy, gia đình ông tạm thời neo trái trên cây, chờ thêm vài ngày để theo dõi diễn biến thị trường.

Theo bà Đặng Thị Thúy Nga, Giám đốc HTX Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Định (Đồng Nai), giá sầu riêng Thái thu mua tại kho hiện phổ biến từ 73.000-78.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước.

Bên cạnh đó, thị trường đang phân loại hàng hóa rất kỹ. Chênh lệch giữa hàng loại 1 và loại 2 có thể lên tới 20.000 đồng/kg. Các yếu tố về mẫu mã, độ đồng đều, hình thức bên ngoài được xem xét chặt chẽ hơn trước khi quyết định giá mua.

Không chỉ sầu riêng Thái, giá Ri6 cũng đang giảm mạnh. Hiện loại quả này được thu mua ở mức 36.000-38.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 42.000 đồng/kg ghi nhận ngày 14/6.

Theo các đầu mối thu mua, giá sầu riêng hiện cũng có sự chênh lệch giữa các vùng trồng. Tại khu vực Bình Phước cũ (nay thuộc Đồng Nai), giá thu mua sầu riêng Thái đang cao hơn khoảng 3.000-5.000 đồng/kg so với nhiều vùng thuộc địa bàn Đồng Nai cũ nhờ chất lượng trái đồng đều hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này không cố định mà thay đổi theo từng thời điểm, sản lượng và yêu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Nguồn cung sầu riêng tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tăng nhanh khi nhiều vùng bước vào chính vụ thu hoạch.

Anh Trịnh Quang, một tiểu thương thu mua sầu riêng tại Đồng Nai, cho biết giá sầu riêng Thái tại các vựa hiện dao động từ 69.000-75.000 đồng/kg, giảm khoảng 15.000-20.000 đồng/kg so với một tuần trước. Trong khi đó, giá thu mua tại vườn phổ biến ở mức 55.000-60.000 đồng/kg.

Theo anh Quang, một trong những nguyên nhân khiến giá giảm là thị trường vừa trải qua giai đoạn thu mua mạnh phục vụ các đơn hàng dịp Tết Đoan Ngọ tại Trung Quốc. Khi nhu cầu cao điểm kết thúc, giá quay về mặt bằng thực tế.

Anh cho rằng trước đó nhiều doanh nghiệp và đầu mối đã đẩy mạnh gom hàng, khiến giá tăng nhanh trong thời gian ngắn. Khi sức mua giảm, giá lập tức điều chỉnh.

Ngoài yếu tố nhu cầu, một số đầu mối lớn bị phát hiện sử dụng mã số vùng trồng không đúng quy định cũng ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Một số lô hàng phải điều chỉnh lại hồ sơ, tem nhãn hoặc bị tồn kho tạm thời, làm giảm tốc độ tiêu thụ.

Theo ghi nhận từ thị trường, nhiều nhà vườn hiện chưa chấp nhận mức giá mới nên tiếp tục neo trái chờ giá tăng trở lại. Điều này khiến giao dịch diễn ra chậm hơn so với những tuần trước.

Bên cạnh đó, đã xuất hiện các trường hợp tranh chấp giữa thương lái và nhà vườn. Một số thương lái từng chốt giá ở mức cao khi thị trường đang tăng nóng nhưng khi giá giảm lại tìm cách thương lượng lại hoặc xin giảm giá để hạn chế thua lỗ.

Nguồn cung tăng, áp lực tiêu thụ lớn

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới, nhận định giá sầu riêng giảm chủ yếu do áp lực cung vượt cầu.

Theo ông, thời điểm hiện nay trùng với mùa thu hoạch rộ của nhiều loại trái cây như vải, chôm chôm, xoài... khiến sức mua bị phân tán. Trong khi đó, sản lượng sầu riêng năm nay tăng mạnh do diện tích cho thu hoạch mở rộng và nhiều vườn bước vào giai đoạn cho năng suất cao.

Đối với sầu riêng Thái, mặt bằng giá từ tháng 3 đến nay vẫn tương đối tốt. Tuy nhiên, loại quả này cũng bắt đầu chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung tăng nhanh.

Riêng sầu riêng Ri6 chịu tác động mạnh hơn. Nếu cùng kỳ năm ngoái giá còn khoảng 35.000-36.000 đồng/kg thì hiện chỉ còn 28.000-29.000 đồng/kg.

Ông Mười cho rằng lượng hàng lớn dồn về thị trường trong nước trong khi sức mua không tăng tương ứng đã tạo ra hiện tượng giá rẻ cục bộ ở nhiều địa phương.

Sầu riêng vẫn là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh mục tiêu xuất khẩu sầu riêng đạt 4 - 4,5 tỷ USD trong năm nay vẫn khả thi nếu các vùng trồng, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ, đảm bảo chất lượng ổn định trong giai đoạn chính vụ.

Theo ông, Trung Quốc đang siết chặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng. Nếu doanh nghiệp và nhà vườn đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, hoạt động xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết vụ thu hoạch sầu riêng tại miền Tây đang bước vào giai đoạn cuối, sản lượng còn lại không nhiều và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Ninh đang bắt đầu bước vào chính vụ, khiến nguồn cung trên thị trường tiếp tục tăng.

Sản lượng năm nay cũng được dự báo cao hơn năm trước nhờ năng suất tăng và nhiều diện tích cây tơ bắt đầu cho trái ổn định. Điều này đồng nghĩa áp lực tiêu thụ sẽ còn lớn trong thời gian tới.

Theo ông Lợi, hoạt động xuất khẩu hiện vẫn diễn ra bình thường, song thị trường Trung Quốc đang kiểm soát rất chặt chất lượng sản phẩm. Nhiều lô hàng bị trả về do không đáp ứng tiêu chuẩn.

Giới chuyên môn nhận định giá sầu riêng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào sức mua từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chủ lực của ngành hàng này.

Trong bối cảnh nguồn cung tăng nhanh và yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe, việc duy trì giá bán ổn định sẽ là bài toán không dễ đối với cả nhà vườn lẫn doanh nghiệp xuất khẩu.