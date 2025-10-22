Miền Trung nguy cơ lũ lớn diện rộng, trọng tâm mưa to ở 4 tỉnh thành

(VTC News) -

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong những ngày tới, khu vực miền Trung có mưa rất lớn, lượng mưa khả năng lên tới 500-700mm, cục bộ có thể cao hơn.

Từ 22/10 đến hết 23/10, mưa lớn tập trung ở khu vực Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Trung nguy cơ xảy ra lũ lớn diện rộng, đặc biệt các lưu vực sông ở Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi với mức lũ có thể vượt báo động 3, tương đương, thậm chí cao hơn so với lũ lớn tháng 11/2017.

"Mức lũ có thể không bằng so với năm 2020, tuy nhiên tính chất phức tạp của mưa lũ từ nay đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 cần tiếp tục theo dõi và cập nhật", ông Khiêm nói.

Những ngày tới, miền Trung nguy cơ xảy ra lũ lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Đình Anh)

Ông Khiêm cũng lưu ý, trong đợt mưa lũ này có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, lượng mưa 200-300mm trong khoảng 3 giờ, nguy cơ rất cao dẫn đến ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa không chỉ kéo dài 1-2 ngày mà có thể dai dẳng nhiều ngày liền, làm gia tăng nguy cơ lũ lớn và ngập lụt diện rộng kéo dài, cần đặc biệt cảnh giác.

Cụ thể, từ đêm 22-28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)3 và trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Sê San (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 13h ngày 22/10 đến 19h ngày 23/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Trong đó, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Từ đêm 23/10 đến ngày 24/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 50-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, sáng 22/10, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.