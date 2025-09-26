Mẹo rán phồng tôm nở to, không ngấm dầu

(VTC News) -

Phồng tôm là một món ăn vặt dân dã, quen thuộc và thường xuất hiện trong các bữa tiệc, dịp lễ Tết hoặc đơn giản là món ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Với hương vị thơm ngon đặc trưng của tôm, độ giòn rụm tan chảy trong miệng, phồng tôm chinh phục khẩu vị của rất nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Tuy nhiên, rán phồng tôm sao cho hoàn hảo không phải với ai cũng là việc dễ dàng. Nhiều người thường gặp phải các vấn đề như phồng tôm không nở đều, bị dai, ngấm quá nhiều dầu mỡ khiến món ăn trở nên ngán, không còn giòn lâu hoặc thậm chí bị cháy sém. Những điều này có thể làm giảm đi sự hấp dẫn của món ăn và khiến chúng ta cảm thấy không hài lòng. Vậy, đâu là những bí quyết rán phồng tôm nở to, không ngấm dầu mỡ như ý muốn?

Bí quyết rán phồng tôm ngon

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của món rán phồng tôm chính là loại dầu và nhiệt độ dầu. Nắm vững các nguyên tắc này sẽ giúp bạn có được món phồng tôm không ngấm dầu và nở đều đẹp mắt.

Chọn loại dầu thực vật phù hợp

Nên sử dụng các loại dầu thực vật có điểm bốc khói cao như dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu gạo hoặc dầu canola. Những loại dầu này có thể chịu được nhiệt độ cao mà không bị cháy khét hay biến đổi chất lượng nhanh chóng, đảm bảo an toàn và hương vị món ăn. Tránh dầu ô liu extra virgin có điểm bốc khói thấp, không phù hợp để rán ngập dầu.

Việc rán phồng tôm tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế trong việc kiểm soát nhiệt độ dầu và kỹ thuật rán.

Đảm bảo lượng dầu đủ nhiều, chảo sâu lòng

Sử dụng một chiếc chảo hoặc nồi sâu lòng và đổ lượng dầu đủ để phồng tôm có thể ngập hoàn toàn khi nở. Điều này giúp phồng tôm nở đều và nhanh chóng, không bị chai hay dai. Nếu dầu không đủ, phồng tôm sẽ không có đủ không gian để nở hết cỡ.

Kiểm soát nhiệt độ dầu lý tưởng

Nếu dầu chưa đủ nóng, khi cho phồng tôm vào, chúng sẽ ngấm dầu ngay lập tức mà không kịp nở, khiến món ăn bị ỉu, béo ngấy và không giòn. Dầu quá nóng sẽ làm phồng tôm cháy xém bên ngoài rất nhanh nhưng bên trong chưa nở kịp hoặc bị dai, cứng. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 170 - 180°C.

Cách kiểm tra: Nhúng đầu đũa khô vào dầu. Nếu thấy có những bọt khí nhỏ li ti sủi lên quanh đầu đũa và bọt khí lan ra đều thì dầu đã đủ nóng. Hoặc bạn một miếng phồng tôm nhỏ vào; nếu miếng phồng tôm nở phồng ngay lập tức, trắng xốp và nổi lên là dầu đã đạt nhiệt độ chuẩn.

Không rán quá nhiều cùng lúc

Khi cho quá nhiều phồng tôm vào chảo cùng lúc, nhiệt độ dầu sẽ giảm đột ngột, làm ảnh hưởng đến quá trình nở và khiến phồng tôm dễ bị ngấm dầu. Chỉ nên rán một lượng nhỏ phồng tôm vừa đủ trên bề mặt chảo, đảm bảo mỗi miếng phồng tôm có đủ không gian để nở hết cỡ và không bị chồng chéo lên nhau.

Đây là bí quyết rán phồng tôm mà các đầu bếp chuyên nghiệp thường áp dụng.

Kỹ thuật rán phồng tôm nở to

Việc kiểm soát nhiệt độ dầu đã quan trọng nhưng kỹ thuật rán cũng đóng vai trò không kém phần then chốt để món phồng tôm nở to và giòn rụm. Bạn hãy áp dụng các mẹo rán phồng tôm nở to đều sau đây:

- Cho phồng tôm vào đúng thời điểm và nhanh tay. Khi dầu đã đạt nhiệt độ lý tưởng, nhẹ nhàng thả từng miếng phồng tôm vào. Không nên để dầu quá nóng rồi mới thả, cũng không nên thả khi dầu chưa đủ nóng.

- Ấn nhẹ và trở đều ngay lập tức. Ngay khi cho phồng tôm vào, dùng đũa ấn nhẹ miếng phồng tôm xuống dầu để nó ngập hoàn toàn. Điều này giúp phồng tôm nở đều và nhanh chóng từ mọi phía. Thao tác nhanh, khi phồng tôm bắt đầu nở và nổi lên, nhanh tay lật trở để đảm bảo cả hai mặt được chín vàng đều và không bị cháy.

- Rán nhanh, vớt ra kịp thời. Bởi phồng tôm chín rất nhanh, chỉ mất khoảng 3-5 giây là nở phồng và chuyển màu vàng nhạt/vàng ươm. Ngay khi phồng tôm đạt độ nở tối đa và có màu vàng đẹp, nhanh chóng vớt ra khỏi chảo. Không nên để quá lâu trong dầu dù nó chưa bị cháy vì sẽ làm phồng tôm bị dai hoặc cứng lại khi nguội.

- Sau khi vớt phồng tôm ra, đặt ngay chúng lên một lớp giấy thấm dầu hoặc giấy ăn dày để hút bớt lượng dầu thừa còn bám trên bề mặt. Điều này là cực kỳ quan trọng để có phồng tôm không ngấm dầu. Đây là cách rán phồng tôm chuẩn giúp món ăn đạt độ giòn và nở tối đa.

Bảo quản đúng cách để phồng tôm giòn lâu

Để tận hưởng món phồng tôm không ngấm dầu và giòn rụm trong thời gian dài, khâu bảo quản cũng rất quan trọng.

- Dùng giấy thấm dầu/giấy ăn tối đa: Sau khi vớt phồng tôm, chuyển chúng qua một rổ lớn có lót nhiều lớp giấy thấm dầu hoặc giấy ăn. Thường xuyên thay giấy thấm dầu nếu thấy chúng đã bão hòa dầu mỡ. Việc này giúp hút kiệt dầu thừa, làm phồng tôm giòn lâu hơn.

- Để nguội hoàn toàn trước khi bảo quản: Sau khi thấm dầu, trải phồng tôm ra một khay hoặc rack (giá để làm mát bánh) cho đến khi chúng nguội hoàn toàn. Không khí lưu thông giúp hơi nóng thoát ra, ngăn phồng tôm bị hấp hơi và ỉu.

- Bảo quản trong hộp kín hoặc túi zip: Khi phồng tôm đã nguội hẳn, cho chúng vào hộp nhựa kín hơi hoặc túi zip có khóa kéo. Điều này giúp ngăn không khí và độ ẩm bên ngoài xâm nhập, giữ cho phồng tôm giữ được độ giòn trong nhiều ngày. Tránh để ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt.