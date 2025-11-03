MC Quang Việt rời VTV sau 14 năm gắn bó

(VTC News) -

Ngày 3/11, MC - bình luận viên Quang Việt xác nhận rời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó.

Anh chia sẻ quyết định này với nhiều cảm xúc: “Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011, và khép lại cũng vào những ngày này của năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm. VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa: được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây.

Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách...Không nói lời chia tay, vì khi đã ở trong tim, thì mãi vẫn ở đó”, nam MC viết. Hiện tại, Quang Việt chưa tiết lộ kế hoạch công việc mới sau khi rời nhà đài.

MC Quang Việt thông báo rời VTV.

MC, BLV Quang Việt sinh năm 1990. Anh tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Mật mã nhưng lại sớm bộc lộ niềm đam mê mạnh mẽ với thể thao. Khi đang học năm hai đại học, anh tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của VTV và mạnh dạn đăng ký dự tuyển. Kể từ đó, Quang Việt gắn bó với mảng thể thao – từ khi còn là sinh viên cho đến khi chính thức ký hợp đồng với đài vào năm 2012.

Bắt đầu với vai trò biên tập viên quốc tế, phụ trách biên dịch và viết tin thể thao nước ngoài, Quang Việt dần được khuyến khích lên hình, thử sức ở vai trò phóng viên, MC và bình luận viên. Anh đã góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc với khán giả như Thể thao 24/7, Nhịp đập thể thao, 360 độ thể thao, cũng như các bản tin bình luận trước – sau các trận đấu lớn.

Không chỉ giới hạn ở mảng thể thao, nam MC còn từng dẫn nhiều chương trình thời sự và giải trí như Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Quang Việt để lại dấu ấn là gương mặt trẻ trung, am hiểu chuyên môn và có phong cách dẫn mạch lạc, gần gũi.