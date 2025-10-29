Nam MC đầu tiên dẫn Đường lên đỉnh Olympia là ai?

(VTC News) -

Đường lên đỉnh Olympia từ lâu đã trở thành chương trình truyền hình trí tuệ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Lên sóng từ năm 1999, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT trên khắp cả nước mà còn là nơi gieo mầm ký ức tuổi học trò, gắn bó với nhiều thế hệ suốt hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh những màn thi gay cấn, yếu tố quan trọng làm nên sức hút của Olympia chính là các MC - những người dẫn dắt, kết nối thí sinh với khán giả, mang lại sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc.

Nếu như ở mùa đầu tiên, nhà báo Tạ Bích Loan gây ấn tượng với phong thái trí tuệ, điềm đạm thì từ năm thứ hai, khán giả được chứng kiến một sự thay đổi đặc biệt: lần đầu tiên, chương trình có một nam MC – nhà báo Lưu Minh Vũ.

Lưu Minh Vũ là nam MC đã đồng hành cùng với nhiều thế hệ những "nhà leo núi" trong "Đường lên đỉnh Olympia".

Là một trong những người đầu tiên tham gia sản xuất chương trình, nhà báo Lưu Minh Vũ khi đó đảm nhận vai trò biên tập. Sang năm thứ hai, trước khi ghi hình format mới, nhà báo Tạ Bích Loan giao anh dẫn chương trình làm anh bất ngờ và lo lắng. Nhờ sự động viên, anh đã trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng nhà báo Tùng Chi.

Anh không chỉ mang đến nét dí dỏm, gần gũi mà còn tạo nên dấu ấn riêng với phong cách dẫn chân thành, truyền cảm. Sau 25 năm, anh vẫn xúc động khi nhắc lại hành trình ấy: “Tôi vui vì nhiều bạn học sinh đã lập nhóm yêu mến Olympia. Càng vui hơn nữa khi chương trình mang lại cho các bạn giá trị để dành tình yêu và thời gian cho nó".

Nhà báo Lưu Minh Vũ sinh năm 1970, là con trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Dù sinh ra trong gia đình nghệ thuật, anh lại chọn cho mình con đường riêng – trở thành nhà báo truyền hình. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1992, anh bước vào nghề báo với mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới cái bóng của bố mẹ.

Lưu Minh Vũ (bên phải) cùng bố Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và em trai Lưu Quỳnh Thơ

Ban đầu, Lưu Minh Vũ không có ý định làm MC, nhưng cơ duyên từ Olympia đã mở ra một hành trình mới. Sau chương trình, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua gameshow Hãy chọn giá đúng – một trong những chương trình kinh điển của VTV. Với phong cách hoạt ngôn, hài hước mà gần gũi, anh trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình suốt nhiều năm.

Năm 2012, Lưu Minh Vũ quyết định ngừng công việc dẫn chương trình, nhường lại vị trí MC Hãy chọn giá đúng cho Trần Ngọc.

"Tôi và ê-kíp muốn tạo sự thay đổi cho chương trình Hãy chọn giá đúng.Cách tạo sự mới lạ hiệu quả, đỡ tốn kém nhất là thay người dẫn chương trình. Mọi người đều đồng ý cho một gương mặt mới, trẻ trung nắm giữ vai trò này”, MC Lưu Minh Vũ chia sẻ.

Khi rời vị trí dẫn chương trình, Lưu Minh Vũ chuyển sang công tác quản lý. Hiện anh là Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh Truyền hình 1, thuộc Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí – Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Lưu Minh Vũ ghi dấu ấn qua gameshow "Hãy chọn giá đúng".

Ở tuổi 55, dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng, hình ảnh của MC Lưu Minh Vũ vẫn được khán giả yêu mến. Anh sống kín tiếng, giản dị, thỉnh thoảng mới chia sẻ vài hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Anh lập gia đình năm 1999, khi 29 tuổi. Sau đó, nam MC tiết lộ rằng anh và vợ quen nhau trước khi anh đi du học. Khi anh trở về, họ gặp lại nhau và nhanh chóng nên duyên. Chia sẻ về quyết định kết hôn, nhà báo tin ràng hai người trở thành vợ chồng là do số phận và bản thân anh cũng là một người tin vào chữ "duyên" trong cuộc sống.

Trong một lần chia sẻ về bà xã, anh cho biết: "Bà xã rất khác tính tôi, thế mà lấy được nhau mới lạ. Cô ấy cũng không phải người làm truyền hình. Chúng tôi có với nhau hai con trai, cả hai cháu đều rất tự lập".

MC Lưu Minh Vũ hiện chuyển sang công tác quản lý.

Mặc dù bận rộn với công việc tại nhà đài nhưng Lưu Minh Vũ vẫn dành thời gian để giúp đỡ vợ. Anh chia sẻ rằng vợ anh khen anh nấu ăn ngon. Nam MC cũng cho biết rằng anh luôn nhường nhịn phụ nữ không chỉ là với vợ mình. Tuy nhiên, bà xã của anh không bao giờ ghen tỵ vì anh rất nghiêm túc và luôn lo lắng cho vợ.