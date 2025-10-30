Nam MC 'mát tay' nhất Đường lên đỉnh Olympia, 4 năm dẫn điểm cầu có nhà vô địch

(VTC News) -

Trong hành trình hơn hai thập kỷ của Đường lên đỉnh Olympia, MC Trần Ngọc luôn được khán giả nhắc đến với sự yêu mến đặc biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái dẫn dí dỏm, linh hoạt, anh còn được mệnh danh là “MC mát tay nhất” của chương trình khi 4 lần liên tiếp dẫn điểm cầu đều có thí sinh giành ngôi vô địch.

Trong 10 lần được giao phụ trách các điểm cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia, MC Trần Ngọc đã có đến 4 năm “mang may mắn” đến cho các nhà vô địch. Thành tích này khiến khán giả đặt cho anh những biệt danh thú vị như “MC mát tay”, “MC dẫn đâu thắng đó”.

MC Trần Ngọc được mệnh danh là "MC mát tay nhất'' Đường lên đỉnh Olympia.

Cụ thể, năm 2013, anh dẫn điểm cầu Bắc Giang, nơi thí sinh Hoàng Thế Anh (Trường THPT Chuyên Bắc Giang) xuất sắc giành ngôi Quán quân với 285 điểm. Một năm sau, Trần Ngọc có mặt tại điểm cầu Tiền Giang – và Nguyễn Trọng Nhân (THPT Chuyên Tiền Giang) tiếp tục lên ngôi vô địch. Năm 2015, tại điểm cầu Quảng Trị, nam sinh Văn Viết Đức (THPT Thị xã Quảng Trị) lại ghi tên mình vào bảng vàng chiến thắng.

Đến năm 2022, “duyên lành” của nam MC tiếp tục nối dài khi anh dẫn điểm cầu Thái Bình – quê hương của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà), người giành vòng nguyệt quế danh giá năm thứ 22. Với chiến thắng này, Trần Ngọc chính thức lập kỷ lục trở thành MC đầu tiên trong lịch sử chương trình dẫn ở bốn điểm cầu có thí sinh đăng quang.

Sự trùng hợp thú vị ấy khiến khán giả thích thú, xem anh như “bùa may mắn” của các thí sinh và điểm cầu Olympia. Nhiều người còn hài hước bình luận: “Chỉ cần MC Trần Ngọc xuất hiện, cơ hội chiến thắng của điểm cầu ấy đã tăng gấp đôi”.

Chia sẻ về biệt danh “MC mát tay”, Trần Ngọc cười nói rằng đó chỉ là cách khán giả dành cho anh sự động viên và yêu mến. “Tôi nghĩ mọi người nói vậy để khích lệ mình thôi. Nhưng tôi cũng khá thích cái biệt danh này, nghe rất… thuận tai và may mắn,” anh hóm hỉnh chia sẻ.

MC Trần Ngọc lập kỷ lục 4 năm dẫn điểm cầu đều có nhà vô địch.

Nói về vai trò của mình trong chiến thắng của các thí sinh, nam MC khiêm tốn cho rằng sự đóng góp của anh chỉ là phần rất nhỏ. Anh cũng cho biết luôn đặt mình vào vị trí của thí sinh để lựa chọn cách cổ vũ phù hợp.

MC Trần Ngọc sinh năm 1987 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Vật lý – Công nghệ hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người dẫn chương trình, Trần Ngọc vốn là kỹ sư vật lý. Anh đến với nghề MC khá tình cờ khi được tham gia làm việc tại nhà đài trong thời gian còn là sinh viên.

Từ những công việc nhỏ nhất trong trường quay, anh dần trưởng thành và tìm thấy niềm đam mê thật sự với công việc truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV qua nhiều chương trình như Cà phê sáng, Rung chuông vàng, Ô cửa bí mật, Hãy chọn giá đúng, Chữ V diệu kỳ, Trường Teen, Cuộc hẹn cuối tuần…

Nhiều năm làm nghề, Trần Ngọc từng có lúc cảm thấy áp lực và muốn dừng lại. Nhưng tình yêu với nghề và khán giả đã giữ anh ở lại. Với anh, VTV không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi giúp anh hiểu rõ mình là ai và muốn cống hiến điều gì.

Bên cạnh vai trò MC, Trần Ngọc còn là nhà sản xuất của kênh VTV7 và tham gia đào tạo kỹ năng nói, dẫn chương trình cho câu lạc bộ M.V.P (Master of Voice Power). Năm 2018, anh từng được đề cử hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” tại VTV Awards.

Gia đình nhỏ của MC Trần Ngọc.

MC Trần Ngọc kết hôn với nhiếp ảnh gia Trịnh Phương (sinh năm 1991), gương mặt quen thuộc trong cộng đồng đam mê nhiếp ảnh tại Hà Nội.

Trần Ngọc từng chia sẻ, anh và vợ có tính cách khác nhau nhưng lại bù trừ rất tốt cho nhau. Việc hai người làm khác nghề cũng là lợi thế giúp họ có nhiều câu chuyện để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng cân bằng giữa công việc và gia đình.

Năm 2020, MC Trần Ngọc hạnh phúc tiết lộ bà xã đã hạ sinh con trai đầu lòng, có tên ở nhà là Hi. Trên mạng xã hội, vợ chồng MC Trần Ngọc thường xuyên cập nhật hình ảnh của bé khiến cộng đồng mạng thích thú.