Khối tài sản ở tuổi 26 của nữ MC trẻ nhất 'Đường lên đỉnh Olympia'

Năm 2021, Khánh Vy bắt đầu đảm nhận vai trò MC chính của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, trở thành người dẫn trẻ nhất trong lịch sử sân chơi tri thức này.

Với khả năng nói lưu loát 7 ngoại ngữ, phong cách dẫn tự nhiên, truyền cảm, Khánh Vy được xem là biểu tượng của thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao. Là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và nhiều sự kiện lớn, vì thế Khánh Vy sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

Khánh Vy là nữ MC trẻ nhất của "Đường lên đỉnh Olympia".

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Ít ai biết, Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ năm học lớp 3, với vai trò MC thiếu nhi, nhận cát-xê chỉ 50.000 đồng mỗi số. Cô từng kể rằng mình luôn ý thức phải tự lập và nỗ lực từ sớm. Sau thời gian tạm dừng công việc để tập trung học, Vy trở lại nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp khi bước vào đại học. Từ đó sự nghiệp của cô có những bước tiến liên tục.

Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi của Học viện Ngoại giao, cô nhanh chóng bước vào lĩnh vực truyền hình với vai trò MC của VTV.

Nguồn thu chính của Khánh Vy hiện nay đến từ nghề dẫn chương trình song ngữ. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, cô thường xuất hiện trong các sự kiện quốc tế, góp phần định hình hình ảnh một nữ MC thông minh và năng động.

Không dừng lại ở đó, Khánh Vy còn là nhà sáng tạo nổi bật với hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những nền tảng này cũng đem lại khoản thu nhập không nhỏ cho nữ MC xinh đẹp.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu.

Bên cạnh đó, Khánh Vy còn có thêm nguồn thu ở việc viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán..

Khánh Vy sở hữu khối tài sản mơ ước ở tuổi 26.

Chính sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh trong cách quản lý hình ảnh, tài chính đã giúp Khánh Vy tích lũy khối tài sản đáng kể ở tuổi còn rất trẻ.

Năm 19 tuổi, Khánh Vy tự mua chiếc ô tô đầu tiên. Một năm sau, cô mua đất tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An.

Ở tuổi 26, Khánh Vy đang sở hữu chiếc xe thuộc thương hiệu cao cấp có giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài xe cộ, Khánh Vy còn sở hữu ít nhất hai bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM. Một căn hộ rộng khoảng 100m2 với ba phòng ngủ được cô trang trí theo phong cách hiện đại, là nơi sinh sống chính tại Hà Nội. Căn còn lại được mua vào đầu năm 2023 tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc.

Khánh Vy được xem là biểu tượng của thế hệ MC trẻ tài năng, giàu có và học vấn cao.

Ngoài ra, nữ MC còn được biết đến với gu thời trang thanh lịch, chuộng hàng hiệu, khi sở hữu nhiều món đồ từ các thương hiệu lớn như Dior, Chanel, Louis Vuitton.

Dù được truyền thông ca ngợi là “nữ MC giàu có, xinh đẹp”, Khánh Vy hiếm khi khoe tài sản cá nhân. Cô cho biết, điều khiến mình tự hào nhất không phải là vật chất, mà là “được làm nghề tử tế, giữ hình ảnh trong sạch và truyền năng lượng tích cực đến giới trẻ”.