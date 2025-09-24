Lý do Suzuki thay đổi chi tiết nhỏ trên logo sau 2 thập kỷ

(VTC News) -

Biểu tượng logo vẫn mang hình bóng chữ "S" đặc trưng, ​​hầu như không thay đổi kể từ năm 1958. Điểm mới là thiết kế phẳng, nhẵn mịn với những đường viền tinh tế chạy dọc theo các cạnh.

Lớp mạ crôm bóng cũng đã được thay thế bằng "màu bạc sáng bóng" trông giống như nhôm mờ. Suzuki cho biết lựa chọn này thân thiện với môi trường hơn.

Các nhà phân tích thiết kế chỉ ra rằng logo hai chiều đơn giản hóa có xu hướng hiển thị tốt hơn trên màn hình nhỏ, nơi mọi người tương tác với các thương hiệu thường xuyên nhất hiện nay. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc làm phẳng các biểu tượng này làm mất đi chiều sâu và sự hiện diện vật lý mà chúng từng có trong thế giới thực.

Biểu tượng hiện tại (bên trái) so với thiết kế mới và đơn giản hơn (bên phải).

Suzuki không phải hãng xe duy nhất thay đổi logo theo xu hướng này. Trong vài năm qua, rất nhiều nhà sản xuất đã áp dụng triết lý tương tự, bao gồm VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Lamborghini,...

Logo mới xuất hiện lần đầu trên các mẫu xe ý tưởng dự kiến ​​ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 vào ngày 30/10.

Từ đó, logo mới sẽ được áp dụng dần trên toàn bộ dòng sản phẩm toàn cầu của Suzuki. Vì tỷ lệ biểu tượng vẫn giữ nguyên, nó có thể được gắn liền mạch vào lưới tản nhiệt và cửa hậu của các mẫu xe hiện có mà không cần phải chờ đợi chu kỳ cập nhật.

Mẫu xe mới nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki là Victoris SUV được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Suzuki, ông Toshihiro Suzuki, giải thích lý do của thương hiệu với bản cập nhật này. Biểu tượng mới thể hiện cam kết của Suzuki trong việc "đặt mình vào vị trí của khách hàng để tạo ra những sản phẩm giá trị", vốn luôn là giá trị cốt lõi, cũng như quyết tâm của hãng trong việc đón nhận những thách thức mới trong kỷ nguyên sắp tới.