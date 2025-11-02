Lũ trên sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc

(VTC News) -

Tin mưa lũ ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) có dao động.

Lúc 13h ngày 2/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,46m, dưới báo động (BĐ)2 0,54m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,26m, trên BĐ2 0,26m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m, dưới BĐ3 0,64m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,98m, dưới BĐ2 0,02m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,71m, dưới BĐ2 0,29m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,43m, dưới BĐ2 0,57m; trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,04m, trên BĐ1 0,04m.

Nhiều sông ở miền Trung lũ đang lên, ngập lụt còn kéo dài. (Ảnh: Cẩm Sơn)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức BĐ2 đến trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2, sông Krông Ana biến đổi chậm và ở trên mức BĐ1.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2-3.

Ngoài ra, miền Trung tiếp tục đối diện đợt mưa lớn diện rộng, có thể kéo dài đến đêm 4/11.

Theo đó, từ chiều tối 2/11 đến chiều tối 4/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa ở Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm; Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ.

Từ chiều tối 2/11 đến đêm 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 2/11, ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Đêm 4/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 70mm.

Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên xu hướng giảm dần.

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đêm nay 2/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa nhiều nơi. Cũng trong thời gian này, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Hà Nội mưa rét từ đêm 2-4/11 với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.