Lũ cát đỏ lại đổ xuống Quốc lộ 1 ở Lâm Đồng, giao thông tê liệt

(VTC News) -

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đã điều gần chục xe múc, xe đào, xe ben đến Quốc lộ 1 đoạn Km1651+100 qua thôn Lương Đông để xúc dọn, mở đường thoát nước và giải phóng lượng cát đỏ.

Lớp cát phủ dày trên mặt đường (ảnh: N.T)

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, sau nhiều giờ mưa lớn, hàng trăm m³ cát từ triền đồi phía đông bất ngờ đổ ập xuống, phủ kín gần 100 m mặt đường quốc lộ 1, chỗ ngập sâu nhất hơn một mét. Các loại xe chạy hướng Nam - Bắc và ngược lại không thể qua khu vực.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Lương Sơn có mặt, chốt chặn hai đầu, hướng dẫn xe quay đầu, rẽ ra đường ven biển để tiếp tục hành trình.

Xe múc có mặt tại hiện trường để hốt dọn.

Tại hiện trường, cát tràn xuống phủ mặt đường cả 2 chiều xe đi lại. Đoạn cát tràn trải dài khoảng 100m. Bùn cát phủ dày gây lún bánh khiến các xe phương tiện khó khăn lưu thông. Đồi cát bị tràn nằm cách mặt đường khoảng 150m.

Đây không phải là lần đầu tiên cát tràn xuống đường tại vị trí này khi mưa lớn. Lần gần nhất là hôm 15/9, cũng xảy ra một trận mưa lớn khiến cát đỏ từ đồi cao tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn đoạn đường.