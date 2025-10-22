Người dân Đắk Lắk chật vật dọn bùn đất từ dự án cao tốc tràn đầy nhà

Sát vách nhà anh Cường, ông Phạm Ngọc Phi (50 tuổi) cho hay đây đã là lần thứ 6 bùn đất trên công trường đường cao tốc sạt xuống nhà ông sau mưa lớn. "Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, ban quản lý dự án cũng cho người xuống cùng dọn dẹp như đâu lại vào đó. Mỗi lần mưa xuống là không ở được, thấp thỏm xuống đêm" - ông Phi nói.