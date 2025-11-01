Đóng

Hàng loạt trường học ở Đà Nẵng chìm trong bùn đất sau lũ lịch sử

(VTC News) -

Sau khi nước lũ rút, hàng loạt trường học ở TP Đà Nẵng bị bủa vây bởi lớp bùn non dày đặc, thầy cô giáo cật lực dọn dẹp sớm đón học sinh trở lại trường.

Vân Khánh
