Hàng loạt trường học ở Đà Nẵng chìm trong bùn đất sau lũ lịch sử
Sau khi nước lũ rút, hàng loạt trường học ở TP Đà Nẵng bị bủa vây bởi lớp bùn non dày đặc, thầy cô giáo cật lực dọn dẹp sớm đón học sinh trở lại trường.
Vân Khánh
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch TP Hải Phòng
15:57 01/11/2025
Chính trị
VinHomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới
15:54 01/11/2025
Bất động sản
Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới 'phát cuồng' trước một giọng hát?
15:52 01/11/2025
Văn hóa - Giải trí
Những công trình biểu tượng mới đưa du lịch biển Vũng Tàu thăng hạng
15:50 01/11/2025
Bất động sản
BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ VISA/MASTERCARD
15:48 01/11/2025
Kinh tế
Hàng loạt trường học ở Đà Nẵng chìm trong bùn đất sau lũ lịch sử
15:47 01/11/2025
VTC NEWS TV
SMED – Hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên phong trong điều trị cơ xương khớp
15:42 01/11/2025
Tin tức
Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày nhập viện cấp cứu
15:40 01/11/2025
Sao Việt
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 6
15:36 01/11/2025
V.League
Vẻ đẹp mê hoặc của ‘làng du lịch tốt nhất thế giới’ nơi cực Bắc Việt Nam
15:36 01/11/2025
Đời sống
Việt Nam sẽ đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động trong tháng 11
15:31 01/11/2025
Tài chính
Bắt kẻ hành hung CSGT đang điều tiết giao thông trong đợt mưa lũ ở Huế
15:28 01/11/2025
Bản tin 113
Bé trai 14 tháng tuổi phải nhập viện vì nuốt hạt nở đồ chơi
15:25 01/11/2025
Tin tức
Sập sàn công trình xây dựng ở Hải Phòng, 3 công nhân thương vong
15:22 01/11/2025
Tin nóng
Góc nhìn pháp lý vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt giam
15:16 01/11/2025
Bản tin 113
XSMT 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/11/2025
15:00 01/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/11/2025 - XSDNA 1/11
15:00 01/11/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 1/11/2025 - XSQNG 1/11
15:00 01/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 1/11/2025 - XSDNO 1/11
15:00 01/11/2025
Xổ số miền Trung
Phát hiện thi thể nữ giới trong cốp xe ô tô đậu ven đường ở TP.HCM
14:59 01/11/2025
Tin tức 24h qua
Lũ dâng trong đêm, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước
14:52 01/11/2025
Tin nhanh 24h
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC
14:47 01/11/2025
Thời sự quốc tế
Cận cảnh khu đất ở Khánh Hòa dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân
14:45 01/11/2025
Đời sống
Vừa khỏi chấn thương chưa thi đấu, Xuân Son lập tức trở lại tuyển Việt Nam
14:43 01/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dân vùng 'rốn lũ' TP Huế vẫn bì bõm trong nước sau trận lụt lịch sử
14:36 01/11/2025
Đời sống
Trường học ở Đà Nẵng ngập ngụa bùn đất sau cơn lũ lịch sử
14:31 01/11/2025
Đời sống
Câu đố dành cho người thuộc top tinh mắt nhất
14:05 01/11/2025
Hỏi - Đáp
XSMN 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/11/2025
14:00 01/11/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/11/2025 - XSHCM 1/11
14:00 01/11/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 1/11/2025 - XSBP 1/11
14:00 01/11/2025
Xổ số miền Nam