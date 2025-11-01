Trường học ở Đà Nẵng ngập ngụa bùn đất sau cơn lũ lịch sử

Sau trận lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến rạng sáng 31/10, nhiều trường học ở vùng thấp trũng trên địa bàn TP Đà Nẵng chìm trong mớ ngổn ngang, đặc biệt là bùn non tràn ngập khắp các lớp học.
Theo ghi nhận của PV VTC News, tại Trường Mẫu giáo Duy Vinh (cơ sở ở thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước) các thiết bị dạy học, máy móc phục vụ sinh hoạt của học sinh hư hỏng hơn 80%.
Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, ngôi trường nằm ở khu vực thấp trũng này ngập sâu hơn 2m. Dù các giáo viên đã cố gắng kê cao đồ đạc hết mức có thể, song lũ lớn quá nhanh đã khiến nhiều tài sản bị ngâm trong nước.
Cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Duy Vinh, cho biết điểm trường ở thôn Vĩnh Nam bị thiệt hại nặng do không có tầng lầu, hầu hết các thiết bị đều bị ngâm nước dài ngày, đồ dùng học tập và giường nằm của học sinh cũng bám đầy bùn đất.
"Trong khi đó, ở điểm trường chính tại thôn Hà Nam, do trường có 2 tầng nên các thiết bị dạy học đã được di chuyển lên cao. Trong hôm nay, các cô giáo đang tất bật thu dọn bùn non để sớm đón các em quay trở lại trường" - cô Hoa nói.
Vì khối bùn non đóng dày đặc nên các cô giáo phải dùng xẻng gạt bớt cho vào xe rùa.
Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gò Nổi), khắp sân trường và 3 dãy phòng học tại tầng 1 ngập ngụa bùn non.
Từ sáng sớm đến chiều nay, hàng chục giáo viên của trường tập trung dọn dẹp, đẩy bùn, chà rửa bàn ghế,… Dự kiến, thứ 2 tuần tới, nhà trường sẽ đón học sinh trở lại lớp học.
Thầy Nguyễn Ban, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhờ chủ động di chuyển đồ đạc, thiết bị lên tầng 2 nên đã tránh được thiệt hại đáng kể. Ngay trong mưa lũ, các thầy cô, cán bộ nhà trường dầm mình trong nước để dọn dẹp.