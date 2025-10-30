Người dân Đà Nẵng trắng đêm vật lộn với trận lũ lịch sử

(VTC News) -

2h ngày 30/10, mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An đạt mức 3.38m (thấp hơn trận lũ lịch sử năm 1964 chỉ 0.02m), sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt mức 10.22m (thấp hơn trận lũ lịch sử năm 2009 chừng 0.55m).

Và trong đêm hứng trận lũ kinh hoàng, người dân ngụ cư ở vùng hạ lưu của 2 con sông lớn ở Đà Nẵng này đã trải qua những giờ phút căng thẳng tột độ.

Hình ảnh người đàn ông giơ tay cầu cứu sự giúp đỡ để đưa người vợ đang mang thai của mình đến nơi an toàn khiến cộng đồng mạng xót xa.

Từ tối 29/10 đến rạng sáng 30/10, trên mạng xã hội xuất hiện tràn ngập những thông tin cầu cứu thống thiết của người dân. Hình ảnh người đàn ông bất chấp mưa to, đứng trên nóc nhà giơ 2 tay khẩn cầu sự giúp đỡ được nhiều hội nhóm chia sẻ trên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Theo đó, người đàn ông này ngụ cư trên tuyến đường Phan Thúc Duyện - sau lưng chợ Vĩnh Điện - khu vực thấp trũng đã chìm trong biển nước từ tối 28/10. Thời điểm anh cầu cứu hỗ trợ để đưa người vợ của mình đang mang thai đến nơi an toàn hơn, cũng là lúc nước sông Vu Gia bắt đầu lớn nhanh và khả năng nhấn chìm cả ngôi nhà nhỏ.

Cùng thời điểm, khi lũ trên sông Thu Bồn dâng chóng mặt, tại khối Triêm Đông 1, phường Điện Bàn, nhiều hộ dân bị mắc kẹt và họ chọn cách phá dỡ mái tôn để thoát ra ngoài.

Nhiều người bày tỏ sự bất lực khi nước lũ lên quá nhanh.

Nước lớn nhanh trong đêm khiến nhiều hộ gia đình ở vùng hạ lưu 2 sông lớn của Đà Nẵng trở tay không kịp. 3h sáng 30/10, khi mực nước tràn vào nhà có dấu hiệu "đứng hình", anh Cao Ny (trú phường Điện Bàn) mới bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh sau hàng giờ đồng hồ vật lộn với lũ dữ. "Nhà tôi nằm ở khu vực trũng thấp, lại gần sông Thu Bồn chảy qua nên nước bắt đầu tràn vào nhà từ đêm 28. Mực nước trong nhà giữ ở mức 1m cho đến tối 29. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, mực nước đã vượt hơn 2m khiến cả gia đình hoảng sợ" - anh Ny nói và chia sẻ thêm, lũ lớn quá nhanh khiến nhiều đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, bàn ghế..., bị ngâm trong nước, dù trước đó đã được gia đình cố gắng kê lên cao.

Lũ lớn nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp.

Sau khi trải qua một đêm không ngủ vì trận lũ lớn, anh Trình Lê (39 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) thốt lên: "Quá kinh khủng". Bởi lẽ, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, người đàn ông này mới trải qua trận lũ "nhớ đời" như thế này. "Tôi chuyển về đây sinh sống ngót cũng chục năm và chưa năm nào nhà cửa bị ngập lụt. Vậy mà trận lũ này quá dữ tợn. Trong 2 ngày 28-29, nhiều hộ dân trên địa bàn khối phố đều bị ngập lụt thì nước chỉ mấp mé trước sân nhà tôi. Ngờ đâu, khuya 29, con nước lù lù áp sát lên bậc thềm và chẳng mấy chốc nền nhà ngập lênh láng. Nhiều vật dụng trong nhà do dọn không kịp nên đã bị nước ngấm, coi như mất trắng" - anh Lê cho hay.

Cũng trong đêm mưa lũ tơi bời, nhiều người có thân nhân nằm trong vùng ngập lụt cũng trải qua một buổi tối mất ngủ. 1h sáng nay, chị Nguyễn Thị Hồng Nga - trú khối 2A (phường Điện Bàn Đông) lật đật chạy xe về nhà cha mẹ ruột mình ở khối phố Bình Ninh.

Theo chị Nga, khu vực chị đang cư trú không bị ngập lụt nhưng cách đó không xa, nhà cửa của cha mẹ chị thì bị bủa vây bởi biển nước từ 2 ngày qua. "Nghe thông tin dự báo lũ có khả năng vượt mốc lịch sử, tôi gọi điện cho ba mẹ nhưng đều không thể kết nối. Quá lo lắng, tôi vội vã chạy xe về xem tình hình thì đầu đường dẫn vào nhà đã ngập sâu, không thể di chuyển. Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng đất này nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến lũ lớn đến vậy. Chỉ mong ba má an toàn vượt qua cơn lũ, của cải mất có thể gầy dựng lại" - chị Nga bộc bạch.