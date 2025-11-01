Những lô hàng đầu tiên được vận chuyển miễn phí đến đồng bào vùng lũ miền Trung

(VTC News) -

Trước mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã nhanh chóng triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ tới các địa phương chịu thiệt hại. Mới đây, những chuyến hàng đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (Huế) ngay trong đêm.

Lô hàng hỗ trợ đầu tiên được vận chuyển trên chuyến bay VN1376 trong ngày 31/10 và VN1366 ngày 1/11 từ TP.HCM đến Huế để chuyển tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Ngay sau khi công bố thông tin ngày 30/10, những lô hàng đầu tiên gần 500 kg gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, lương thực đã được Vietnam Airlines vận chuyển đến Huế trên chuyến bay VN1376 trong đêm 31/10.

Lô hàng thứ 2 gồm 400 áo ấm sẽ được Vietnam Airlines tiếp nhận trên chuyến bay VN1374 chiều 1/11.

Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, tàu bay rộng và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên hàng đầu, Vietnam Airlines cam kết sẽ dốc sức hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Với mạng đường bay rộng và sở hữu đội tàu bay thân rộng cùng kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá hỗ trợ trước đây nên Vietnam Airlines có thể triển khai rất nhanh chóng.

Hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hoá hỗ trợ các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ của Vietnam Airlines Group diễn ra từ ngày 30/10, áp dụng cho các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội và quỹ từ thiện được cấp phép, cùng doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu.

Điều này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá đúng mục đích và đến được đúng những người cần được hỗ trợ.

Trước đó, Vietjet Air cũng cho biết hãng đã chung tay cùng cả nước sẻ chia yêu thương, lan toả tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Theo đó, từ ngày 31/10/2025, toàn bộ hàng hoá, nhu yếu phẩm cứu trợ gửi đến người dân vùng bị ảnh hưởng sẽ được Vietjet vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM đến Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.