Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều bệnh viện ở Huế, nhiều nơi ở Đà Nẵng cô lập

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' bệnh viện lớn nhất miền Trung

Tại TP Huế: Đêm 27/10, gần như toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn đang chìm trong biển nước. Nước tại sông Hương, sông Bồ lên cao vượt mức báo động 3 và xô đổ kỷ lục 2 của 2 trận lũ lịch sử năm 2020 và 2023, thậm chí cả trận đại hồng thuỷ năm 1999.

Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế, rất nhiều người dân lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu. Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị chức năng đưa gần 40 bệnh nhân, người già từ nơi ngập lụt tại một bệnh viện phục hồi chức năng nằm trên đường Tô Hiến Thành và các vùng ngập sâu của phường Phú Xuân (TP Huế) đến nơi an toàn.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, lũ tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng 1 như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và khu vực tầng 1 của Trung tâm Tim mạch.

Từ chiều 27/10, các y, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương chủ động di chuyển bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo an toàn, tránh bị ngập. Đồng thời, trang thiết bị y tế, máy móc cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo. Tuy nhiên, do lượng bệnh nhân cần di chuyển lớn, các thiết bị vật tư nhiều khiến lực lượng tại chỗ của bệnh viện không di chuyển kịp. Trong hình là bác sĩ đang đưa bệnh nhân "vượt lũ" qua phòng điều trị ở vị trí cao hơn.

Công an TP Huế cử rất nhiều cán bộ, chiến sĩ vào Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ các y, bác sĩ di chuyển bệnh nhân, các vật tư y tế lên các tầng lầu để đảm bảo an toàn, xuyên suốt trong công tác điều trị.

Lực lượng Công an TP Huế, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế làm việc xuyên đêm để đưa các bệnh nhân nặng đến nơi điều trị cao ráo, an toàn.

Tại Đà Nẵng : Tối 27/10 nước tại các con sông vẫn đang tiếp tục dâng. Nhiều thôn tại xã Thượng Đức (rốn lũ ở Đà Nẵng) đang chìm trong biển nước khiến 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 khẩu bị cô lập.

Khu vực phường Hội An (TP Đà Nẵng), nước sông Hoài ngập hơn 2 mét. Trong ngày, chính quyền và lực lượng chức năng di dời người dân, tổ chức sơ tán du khách ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã Đắk Plô. Chính quyền phải căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Sạt lở khiến 449 hộ với khoảng 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập.

Mưa ở Huế vượt các mức lịch sử

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 27/10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 (5,24m). Đáng chú ý, tổng lượng mưa tại trạm Nam Đông (Huế) từ 19h 26/10 đến 19h ngày 27/10 lên tới 1085.8mm.

Trong khi, lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông (Huế) từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11/11/2007; ở trung tâm TP Huế là 977.6mm xảy ra ngày 3/11/1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2/11/1999. Như vậy đợt mưa này ở Huế vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.

Nguyên nhân là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1500-5000m.

Dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.