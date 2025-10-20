Lời khai của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Tối 19/10, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) khi đối tượng đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ sau khi bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an xã Cổ Đạm)

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo từ người dân về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015) bị cha dượng đánh đập gây thương tích nghiêm trọng. Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định Nam cùng vợ là Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) và 3 con thuê trọ tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, tối 18/10, sau khi uống bia tại nhà mẹ ruột, Nam đưa cháu L. về nhà trọ. Trong lúc nói chuyện, vì bực tức khi cháu trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên Nam đã dùng tay và gậy gỗ đánh liên tiếp, khiến nạn nhân bị thương nặng ở đầu, ngực, tay, đùi, lưng.

Vết bầm đỏ khắp cơ thể cháu H.T.N.L

Sau khi đánh đập con gái, Nam đã băng bó rồi để cháu ngủ. Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở trong nhà. Khoảng 7h30, cháu L. kêu cứu qua cửa sổ, được người dân phát hiện và báo chính quyền. Nạn nhân được đưa đến trạm y tế rồi chuyển ra Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên cơ thể có nhiều vết thương bầm tím.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt bị can để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.