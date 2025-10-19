Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Tối 19/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News, lãnh đạo xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi bạo hành con gái riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với nhiều vết bầm tím, rách da đầu, chân sưng to. Bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinh (tỉnh Nghệ An).

Toàn thân em H.T.N.L đầy vết thâm đỏ do bị đánh đập

Theo cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, sáng 19/10, giáo viên chủ nhiệm báo tin học sinh H.T.N.L. bị đau, không thể đến lớp. Khi đến trạm y tế kiểm tra, cô Hồng bàng hoàng phát hiện học sinh bị thương nặng, phải khâu 5-6 mũi ở đầu, toàn thân đau đớn, không thể tự đi lại.

Trên đầu em H.T.N.L. cũng có nhiều vết thương.

Bé gái H.T.N.L kể lại, tối 18/10, em bị cha dượng đánh, cửa nhà bị khóa nên không thể chạy ra ngoài cầu cứu.

Được biết, nạn nhân là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi chị Bình về sống cùng ông Nam, cả hai có thêm hai con chung và hiện cư trú tại thôn Thành Phúc, xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.