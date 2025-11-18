Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, 3 bị cáo lãnh án tù

(VTC News) -

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân khu vực 12 - tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Thạch Nga (SN 1990), Kim Som Rinh (SN 1979) và Thạch Xuân Đồng (SN 1987) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo Kim Song Rinh, Thạch Xuân Đồng và Thạch Nga tại phiên xét xử. (Ảnh: CACC)

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận clip, hình ảnh, bài viết xuyên tạc, nói xấu thành quả xây dựng đất nước và vu cáo chính quyền địa phương.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 3 bị cáo trên là người thực hiện các hành vi vi phạm.

Mặc dù đã nhiều lần được cảnh báo, giáo dục, các đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động với thái độ ngoan cố, cực đoan, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự địa phương. Trong quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi vi phạm pháp luật, HĐXX tuyên phạt cả 3 bị cáo mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam.

Bản án nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.