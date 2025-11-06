Lội bùn sau mưa lũ, người đàn ông suýt mất mạng vì vi khuẩn hiếm gặp

(VTC News) -

Khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa điều trị thành công cho người đàn ông 46 tuổi, trú tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), bị suy gan, suy thận cấp do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira.

Bệnh nhân làm ruộng, thường xuyên lội nước và bùn sau mưa lũ. Khoảng một tuần sau, anh xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan, bilirubin, creatinin tăng gấp 5 lần bình thường, tiểu cầu giảm mạnh, cho thấy gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau một tuần lội bùn, người đàn ông sốt cao, đau mỏi cơ. (Ảnh minh hoạ)

Các bác sĩ lọc máu cấp cứu, bù dịch, truyền tiểu cầu và hỗ trợ dinh dưỡng. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân có biểu hiện điển hình nghi ngờ nhiễm xoắn khuẩn Leptospira – tác nhân gây bệnh Leptospirosis (bệnh xoắn khuẩn vàng da), thường tồn tại trong môi trường nước, bùn đất ô nhiễm có nước tiểu động vật.

Kết quả xét nghiệm khẳng định anh dương tính với xoắn khuẩn Leptospira. Phác đồ điều trị đặc hiệu được triển khai ngay sau đó.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu tăng trở lại trên 2 lít mỗi ngày, các chỉ số sinh hóa dần về mức an toàn, gan và thận phục hồi tốt.

TS.BS Đỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu, cho biết bệnh Leptospirosis là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua da hoặc niêm mạc khi tiếp xúc với nước, bùn đất bị ô nhiễm, đặc biệt sau mưa lũ. Nếu không phát hiện sớm, vi khuẩn có thể tấn công gan, thận, phổi và màng não, gây suy đa tạng, thậm chí tử vong.

“Người dân vùng lũ nếu có triệu chứng sốt cao, đau cơ, vàng da hay tiểu ít cần đến ngay cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị kịp thời”, bác sĩ Tùng khuyến cáo.