Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/11 và rạng sáng ngày 10/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 9/11 và rạng sáng 10/11 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, U17 World Cup, Serie A, Bundesliga,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/11 và rạng sáng 10/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 09/11 - 21h00: Crystal Palace vs Brighton

- Ngày 09/11 - 21h00: Brentford vs Newcastle

- Ngày 09/11 - 21h00: Nottingham Forest vs Leeds United

- Ngày 09/11 - 21h00: Aston Villa vs Bournemouth

- Ngày 09/11 - 23h30: Man City vs Liverpool

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 09/11 - 18h00: Hải Phòng vs Đà Nẵng

- Ngày 09/11 - 18h00: SLNA vs Becamex TP.HCM

- Ngày 09/11 - 19h15: CA TP.HCM vs Ninh Bình

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 09/11 - 20h00: Athletic Club vs Real Oviedo

- Ngày 09/11 - 22h15: Vallecano vs Real Madrid

- Ngày 10/11 - 00h30: Valencia vs Real Betis

- Ngày 10/11 - 00h30: Mallorca vs Getafe

- Ngày 10/11 - 03h00: Celta Vigo vs Barcelona

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 09/11 - 19h30: Belgium U17 vs Tunisia U17

- Ngày 09/11 - 19h30: Fiji U17 vs Argentina U17

- Ngày 09/11 - 20h30: Morocco U17 vs New Caledonia U17

- Ngày 09/11 - 20h30: Portugal U17 vs Japan U17

- Ngày 09/11 - 21h45: Croatia U17 vs Costa Rica U17

- Ngày 09/11 - 21h45: UAE U17 vs Senegal U17

- Ngày 09/11 - 22h45: Bolivia U17 vs Qatar U17

- Ngày 09/11 - 22h45: Italy U17 vs South Africa U17

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 09/11 - 18h30: Atalanta vs Sassuolo

- Ngày 09/11 - 21h00: Bologna vs Napoli

- Ngày 09/11 - 21h00: Genoa vs Fiorentina

- Ngày 10/11 - 00h00: AS Roma vs Udinese

- Ngày 10/11 - 02h45: Inter vs Lazio

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 09/11 - 21h30: Freiburg vs St. Pauli

- Ngày 09/11 - 23h30: Stuttgart vs Augsburg

- Ngày 10/11 - 01h30: E.Frankfurt vs Mainz 05

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 09/11 - 21h00: Lorient vs Toulouse

- Ngày 09/11 - 23h15: Angers vs Auxerre

- Ngày 09/11 - 23h15: Metz vs Nice

- Ngày 09/11 - 23h15: Strasbourg vs Lille

- Ngày 10/11 - 02h45: Lyon vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 09/11 - 21h00: Cesena FC vs Avellino

- Ngày 09/11 - 23h15: Pescara Calcio vs Monza

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 09/11 - 16h00: Long An vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh

- Ngày 09/11 - 17h00: Khánh Hòa vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 09/11 - 19h30: Anderlecht vs Club Brugge

- Ngày 09/11 - 22h00: St.Truiden vs Standard Liege

- Ngày 10/11 - 00h30: Gent vs Genk

- Ngày 10/11 - 01h15: KV Mechelen vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 09/11 - 22h30: AVS Futebol SAD vs Gil Vicente

- Ngày 09/11 - 22h30: CF Estrela da Amadora vs Nacional

- Ngày 10/11 - 01h00: Famalicao vs FC Porto

- Ngày 10/11 - 03h30: Benfica vs Casa Pia AC

- Ngày 10/11 - 03h30: SC Braga vs Moreirense

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 09/11 - 12h00: Pohang Steelers vs FC Seoul

- Ngày 09/11 - 14h30: Ulsan Hyundai vs Suwon FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 09/11 - 12h00: Machida Zelvia vs FC Tokyo

- Ngày 09/11 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 09/11 - 13h00: Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka

- Ngày 09/11 - 13h00: Gamba Osaka vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 09/11 - 18h15: FC Utrecht vs Ajax

- Ngày 09/11 - 20h30: NEC Nijmegen vs FC Groningen

- Ngày 09/11 - 22h45: AZ Alkmaar vs PSV

- Ngày 10/11 - 02h00: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 09/11 - 20h00: Las Palmas vs Racing Santander

- Ngày 09/11 - 22h15: AD Ceuta FC vs Almeria

- Ngày 10/11 - 00h30: Granada vs Real Zaragoza

- Ngày 10/11 - 03h00: Cadiz vs Valladolid

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 09/11 - 19h30: Magdeburg vs Paderborn

- Ngày 09/11 - 19h30: Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 09/11 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs VfL Bochum

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 09/11 - 20h00: Sabah FC vs Selangor

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 09/11 - 15h30: Dewa United vs PSM Makassar

- Ngày 09/11 - 15h30: Semen Padang vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 09/11 - 19h00: Madura United vs Persijap Jepara

- Ngày 09/11 - 19h00: Malut United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 09/11 - 13h00: Brisbane Roar FC vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 09/11 - 17h00: Isloch vs FC Smorgon

- Ngày 09/11 - 19h00: BATE Borisov vs Slavia Mozyr

- Ngày 09/11 - 21h00: FK Vitebsk vs Torpedo Zhodino

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 09/11 - 17h30: Slavia Sofia vs Montana

- Ngày 09/11 - 20h00: CSKA 1948 Sofia vs Cherno More Varna

- Ngày 09/11 - 22h30: Ludogorets vs Arda Kardzhali

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 09/11 - 22h00: NK Istra 1961 vs Dinamo Zagreb

- Ngày 10/11 - 00h15: NK Varazdin vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 09/11 - 18h00: FC Olexandriya vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 09/11 - 20h30: Dynamo Kyiv vs Cherkasy

- Ngày 09/11 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs SC Poltava

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 09/11 - 20h00: Fredericia vs Viborg

- Ngày 09/11 - 20h00: Vejle Boldklub vs FC Copenhagen

- Ngày 09/11 - 22h00: Randers FC vs FC Midtjylland

- Ngày 10/11 - 00h00: AGF vs SoenderjyskE

- Ngày 10/11 - 02h00: Broendby IF vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 09/11 - 20h00: Basel vs Lugano

- Ngày 09/11 - 22h30: St. Gallen vs Young Boys

- Ngày 09/11 - 22h30: Lausanne vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 09/11 - 19h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs CFR Cluj

- Ngày 09/11 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs UTA Arad

- Ngày 10/11 - 01h30: Hermannstadt vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 09/11 - 20h45: Korona Kielce vs Rakow Czestochowa

- Ngày 09/11 - 20h45: Legia Warszawa vs Termalica Nieciecza

- Ngày 09/11 - 23h30: Pogon Szczecin vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 10/11 - 02h15: Arka Gdynia vs Lech Poznan

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 10/11 - 02h00: Vitoria vs Botafogo FR

- Ngày 10/11 - 02h00: Corinthians vs Ceara

- Ngày 10/11 - 02h00: Cruzeiro vs Fluminense

- Ngày 10/11 - 04h30: Flamengo vs Santos FC

- Ngày 10/11 - 06h30: Fortaleza vs Gremio

- Ngày 10/11 - 06h30: Mirassol vs Palmeiras

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 10/11 - 02h30: Boca Juniors vs River Plate

- Ngày 10/11 - 05h20: Sarmiento vs Instituto Cordoba

- Ngày 10/11 - 05h20: Banfield vs Aldosivi

- Ngày 10/11 - 07h30: Tigre vs Estudiantes de la Plata

- Ngày 10/11 - 07h30: Atletico Tucuman vs Godoy Cruz

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 10/11 - 05h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 10/11 - 04h00: Mixco vs CSD Municipal

- Ngày 10/11 - 06h00: Guastatoya vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 10/11 - 06h00: Club Santos Laguna vs Pachuca

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 10/11 - 03h30: Arnett Gardens vs Montego Bay United FC

- Ngày 10/11 - 03h30: Cavalier SC vs Racing United

- Ngày 10/11 - 03h30: Dunbeholden vs Chapelton

- Ngày 10/11 - 03h30: Harbour View vs Molynes United

- Ngày 10/11 - 03h30: Portmore United vs Mount Pleasant

- Ngày 10/11 - 03h30: Spanish Town Police vs Waterhouse FC

- Ngày 10/11 - 03h30: Tivoli Gardens vs Treasure Beach

