Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/11 và rạng sáng ngày 8/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 7/11 và rạng sáng 8/11 của các giải đấu La Liga, Hạng nhất Việt Nam, U17 World Cup, Serie A, Bundesliga, Ligue 1,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/11 và rạng sáng 8/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 08/11 - 03h00: Elche vs Sociedad

Elche chạm trán Sociedad tại giải La Liga.

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 07/11 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Trẻ PVF-CAND

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 07/11 - 19h30: England U17 vs Haiti U17

- Ngày 07/11 - 19h30: El Salvador U17 vs Colombia U17

- Ngày 07/11 - 20h00: Germany U17 vs North Korea U17

- Ngày 07/11 - 20h30: Ai Cập U17 vs Venezuela U17

- Ngày 07/11 - 21h45: Mexico U17 vs Bờ Biển Ngà

- Ngày 07/11 - 22h15: Switzerland U17 vs South Korea U17

- Ngày 07/11 - 22h45: Brazil U17 vs Indonesia U17

- Ngày 07/11 - 22h45: Zambia U17 vs Honduras U17

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 08/11 - 02h45: Pisa vs Cremonese

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 08/11 - 02h30: Bremen vs Wolfsburg

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 08/11 - 02h45: Paris FC vs Rennes

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 08/11 - 02h30: Spezia vs Bari

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 08/11 - 03h00: Watford vs Bristol City

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 07/11 - 20h20: Al Feiha vs Al Akhdoud

- Ngày 07/11 - 21h35: Al Fateh vs Al Taawoun

- Ngày 08/11 - 00h30: Al Najma vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 07/11 - 15h30: Bhayangkara FC vs Bali United

- Ngày 07/11 - 19h00: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 07/11 - 20h00: Buxoro vs Neftchi Fargona

- Ngày 07/11 - 20h00: AGMK vs Navbahor Namangan

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 07/11 - 15h35: Adelaide United vs Western Sydney Wanderers FC

- Ngày 07/11 - 17h45: Perth Glory vs Central Coast Mariners

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 07/11 - 17h00: FK Molodechno vs Maxline Vitebsk

- Ngày 07/11 - 20h00: Gomel vs Dinamo Brest

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 07/11 - 20h00: Spartak Varna vs Septemvri Sofia

- Ngày 07/11 - 22h30: Botev Plovdiv vs Dobrudzha Dobrich

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 07/11 - 20h30: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs FC Obolon Kyiv

- Ngày 07/11 - 23h00: Kudrivka vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 07/11 - 22h00: FC Gareji 1960 vs Dinamo Tbilisi

- Ngày 07/11 - 23h00: FC Gagra vs Kolkheti-1913 Poti

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 07/11 - 23h00: Universitatea Cluj vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 08/11 - 01h30: FCV Farul Constanta vs Botosani

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 08/11 - 02h45: FCV Dender EH vs Zulte Waregem

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 08/11 - 03h15: Estoril vs Arouca

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 08/11 - 07h00: Rosario Central vs San Lorenzo de Almagro

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 08/11 - 02h00: FC Twente vs Telstar

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 08/11 - 02h30: Mirandes vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 08/11 - 00h30: Greuther Furth vs Preussen Muenster

- Ngày 08/11 - 00h30: Dynamo Dresden vs 1. FC Nuremberg

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 08/11 - 00h00: HNK Gorica vs Vukovar 91

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 08/11 - 08h00: FC Juarez vs Queretaro FC

- Ngày 08/11 - 10h00: Mazatlan FC vs Necaxa

- Ngày 08/11 - 10h00: Tijuana vs Atlas

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 08/11 - 04h30: CD Recoleta vs Luqueno

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 08/11 - 01h00: OB vs Silkeborg

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 08/11 - 00h00: Radomiak Radom vs Cracovia

- Ngày 08/11 - 02h30: Zaglebie Lubin vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 08/11 - 02h45: Larne vs Portadown

Văn Hải
