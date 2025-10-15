Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/10 và rạng sáng 17/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/10 và rạng sáng 17/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 16/10 - 23h00: ASO Chlef U21 vs CR Belouizdad

- Ngày 16/10 - 23h00: CS Constantine vs Olympique Akbou

CS Constantine chạm trán Olympique Akbou tại giải VĐQG Algeria

- Ngày 16/10 - 23h00: ES Setif vs USM Alger

- Ngày 16/10 - 23h00: JS Saoura vs JS Kabylie U21

- Ngày 16/10 - 23h00: MB Rouissat vs Ben Aknoun

- Ngày 16/10 - 23h00: MC El Bayadh U21 vs MC Oran

- Ngày 16/10 - 23h00: Paradou AC vs ES Mostaganem U21

- Ngày 16/10 - 23h00: USM Khenchela vs MC Alger

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 16/10 - 21h45: Tractor FC vs Malavan

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- Ngày 16/10 - 22h00: Ilves vs KuPS

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 16/10 - 19h00: Dewa United vs Madura United

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 16/10 - 21h30: Nasaf Qarshi vs Kokand 1912

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 16/10 - 22h30: AFC OSA vs Bouake FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 17/10 - 05h00: Gremio vs Sao Paulo

- Ngày 17/10 - 07h30: Fluminense vs Juventude

- Ngày 17/10 - 07h30: Vitoria vs Bahia

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 17/10 - 03h00: Sport Huancayo vs Atletico Grau

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 17/10 - 04h30: Club General Caballero JLM vs Atletico Tembetary

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 17/10 - 06h15: Olancho FC vs Juticalpa

- Ngày 17/10 - 08h30: CD Olimpia vs CD Motagua

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 17/10 - 00h30: Miercurea Ciuc vs CFR Cluj