Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 16/10 - 01h00: U23 Leeds United vs U21 Athletic Club
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 16/10 - 03h00: U20 Morocco vs U20 Pháp
- Ngày 16/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Colombia
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 15/10 - 22h30: Mouna FC vs Racing Club Abidjan
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 15/10 - 19h30: FK Slutsk vs Neman Grodno
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 15/10 - 20h00: Oman FC vs Ibri
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 15/10 - 23h00: Parnu JK Poseidon N. vs Tartu JK Welco
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 15/10 - 19h30: FTC Filakovo vs Slavia Tu Kosice
- Ngày 15/10 - 22h00: Nitra vs Namestovo
Lịch thi đấu Cúp QG Albania
- Ngày 15/10 - 18h30: AF Luftetari vs KF Oriku
- Ngày 15/10 - 18h30: Apolonia vs KS Beselidhja Lezhe
- Ngày 15/10 - 18h30: Burreli vs KKS Albanet
- Ngày 15/10 - 18h30: Flamurtari FC vs KS Nefertari
- Ngày 15/10 - 18h30: KF Erzeni vs KF Sopoti
- Ngày 15/10 - 18h30: KF Iliria Fushe-Kruje vs Luz i Vogel 2008
- Ngày 15/10 - 18h30: KS Besa Kavaje vs Shkumbini Peqin
- Ngày 15/10 - 18h30: KS Lushnja vs Butrinti Sarande
- Ngày 15/10 - 18h30: Kastrioti vs KF Devolli
- Ngày 15/10 - 18h30: Kukesi vs Terbuni Puke
- Ngày 15/10 - 18h30: Skenderbeu vs Basania FC
- Ngày 15/10 - 18h30: Pogradeci vs KS Delvina
- Ngày 15/10 - 18h30: Vora vs KF Maliqi
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 16/10 - 05h00: Palmeiras vs RB Bragantino
- Ngày 16/10 - 05h30: Botafogo FR vs Flamengo
- Ngày 16/10 - 06h00: Mirassol vs Internacional
- Ngày 16/10 - 06h00: Sport Recife vs Ceara
- Ngày 16/10 - 07h30: Santos FC vs Corinthians
- Ngày 16/10 - 07h30: Fortaleza vs Vasco da Gama
- Ngày 16/10 - 07h30: Atletico MG vs Cruzeiro
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 16/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Marquense
- Ngày 16/10 - 09h00: Deportivo Marquense vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 16/10 - 08h20: America de Cali vs Atletico Junior
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 16/10 - 04h00: Platense FC vs CD Victoria
- Ngày 16/10 - 08h30: CD Marathon vs Real Espana