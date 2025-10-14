Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10 của các giải đấu Premier League International Cup, U20 World Cup, VĐQG Bờ Biển Ngà,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 16/10 - 01h00: U23 Leeds United vs U21 Athletic Club 

U23 Leeds United chạm trán U21 Athletic Club tại giải Premier League International Cup

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 16/10 - 03h00: U20 Morocco vs U20 Pháp

- Ngày 16/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Colombia 

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 15/10 - 22h30: Mouna FC vs Racing Club Abidjan

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 15/10 - 19h30: FK Slutsk vs Neman Grodno

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 15/10 - 20h00: Oman FC vs Ibri

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 15/10 - 23h00: Parnu JK Poseidon N. vs Tartu JK Welco

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 15/10 - 19h30: FTC Filakovo vs Slavia Tu Kosice

- Ngày 15/10 - 22h00: Nitra vs Namestovo

Lịch thi đấu Cúp QG Albania

- Ngày 15/10 - 18h30: AF Luftetari vs KF Oriku

- Ngày 15/10 - 18h30: Apolonia vs KS Beselidhja Lezhe

- Ngày 15/10 - 18h30: Burreli vs KKS Albanet

- Ngày 15/10 - 18h30: Flamurtari FC vs KS Nefertari

- Ngày 15/10 - 18h30: KF Erzeni vs KF Sopoti

- Ngày 15/10 - 18h30: KF Iliria Fushe-Kruje vs Luz i Vogel 2008

- Ngày 15/10 - 18h30: KS Besa Kavaje vs Shkumbini Peqin

- Ngày 15/10 - 18h30: KS Lushnja vs Butrinti Sarande

- Ngày 15/10 - 18h30: Kastrioti vs KF Devolli

- Ngày 15/10 - 18h30: Kukesi vs Terbuni Puke

- Ngày 15/10 - 18h30: Skenderbeu vs Basania FC

- Ngày 15/10 - 18h30: Pogradeci vs KS Delvina

- Ngày 15/10 - 18h30: Vora vs KF Maliqi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 16/10 - 05h00: Palmeiras vs RB Bragantino

- Ngày 16/10 - 05h30: Botafogo FR vs Flamengo

- Ngày 16/10 - 06h00: Mirassol vs Internacional

- Ngày 16/10 - 06h00: Sport Recife vs Ceara

- Ngày 16/10 - 07h30: Santos FC vs Corinthians

- Ngày 16/10 - 07h30: Fortaleza vs Vasco da Gama

- Ngày 16/10 - 07h30: Atletico MG vs Cruzeiro

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 16/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Marquense

- Ngày 16/10 - 09h00: Deportivo Marquense vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 16/10 - 08h20: America de Cali vs Atletico Junior

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 16/10 - 04h00: Platense FC vs CD Victoria

- Ngày 16/10 - 08h30: CD Marathon vs Real Espana

Văn Hải
